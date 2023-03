F1 | Red Bull: "Perderemo vantaggio a causa della penalizzazione"

Carica lettore audio

Che Red Bull Racing partisse favorita nel Mondiale 2023 di Formula 1 lo si era capito già nei test pre-stagionali di Sakhir, ma che il suo vantaggio sui concorrenti avesse un margine così ampio è stato chiaro solo poco meno di due settimane fa, sempre sulla pista del Bahrain, che ha ospitato il primo appuntamento stagionale.

Una doppietta, quella messa in piedi da Max Verstappen e Sergio Perez assieme alle RB19, che non ha lasciato diritto di replica a nessuno. I primi avversari a oltre 30 secondi di distacco, mentre l'unico che sembrava poter contenere l'umiliazione s'è dovuto ritirare per problemi d'affidabilità.

Un avvio sconcertante. Per gli avversari, certo, ma anche per tutti gli appassionati di Formula 1 che tanto speravano di poter assistere a un Mondiale - se non proprio come quello 2021 - almeno in grado di fornire emozioni sino alle ultime battute.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

Eppure in Red Bull tutto questo vantaggio sembra quasi non esserci. O meglio: sì, ora c'è. Ma con l'andare e il trascorrere dell'anno questo andrà certamente a diminuire, se non a sparire. Parola di Helmut Marko, mai banale quando c'è da parlare del team di cui è consulente.

Secondo il manager ed ex pilota austriaco, Red Bull arriverà a un punto in cui dovrà fare i conti con gli effetti della penalità inflittale lo scorso anno dopo aver sforato, seppur di poco, il tetto massimo di spesa legato al 2021 imposto dal Budget Cap.

"Ci siamo preparati al meglio per la stagione", ha detto Marko in esclusiva a Motorsport.com. "Una volta saputo che la penalità sarebbe stata inflitta, è stato chiaro che, quando siamo entrati nella galleria del vento, dovevamo farlo in modo efficiente e ogni run con un piano chiaro".

"Al momento siamo riusciti a fare tutto questo. Ma, naturalmente, con l'avanzare della stagione e con l'esaurirsi del tempo nella galleria del vento, gli altri avranno ancora a disposizione questo tempo e il nostro vantaggio si ridurrà. Per questo è estremamente importante portare a casa i punti".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Secondo Marko, Red Bull non avrebbe il vantaggio mostrato sugli avversari a Sakhir. La pista del Bahrain ha un asfalto in grado di mettere molto sotto stress le gomme e di dare vantaggi alle monoposto che meglio riescono a gestire le gomme.

"Si trattava di una gara su un circuito specifico dove la superficie è estremamente ruvida, il che significa che l'usura degli pneumatici gioca un ruolo molto importante".

"Sì, abbiamo fatto una buona prestazione. Ma non ci sono dubbi sul fatto di aver vinto tutte le gare e di avere il titolo di campione del mondo in tasca. Se fosse così facile, sarebbe bello", ha concluso Marko.