Analisi

F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto Analizzando i dati della telemetria offerti dal fine settimana del Gran Premio d'Austria, cerchiamo di capire quanto effettivamente è stata importante la crescita della Red Bull: perché la tappa di Spielberg è stata più importante del piazzamento di Verstappen? Scopriamolo insieme in questo nuovo video.