F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto
Analizzando i dati della telemetria offerti dal fine settimana del Gran Premio d'Austria, cerchiamo di capire quanto effettivamente è stata importante la crescita della Red Bull: perché la tappa di Spielberg è stata più importante del piazzamento di Verstappen? Scopriamolo insieme in questo nuovo video.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
L'ultimo esemplare unico di Bugatti è rivestito in vera porcellana
Verstappen strizza l'occhio alla 24h di Spa, SRO pronta a rispondere: ci sarà la doppia sfida con Valentino Rossi?
F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto
MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments