F1 | Red Bull pensa a sviluppare la RB18 per migliorarla nel lento

Carica lettore audio

Ferrari e Red Bull Racing si sono sino a ora spartite le vittorie nelle prime uscite stagionali e sono i due team che stanno lottando in maniera conclamata per il vertice delle classifiche Mondiali Piloti e Costruttori di Formula 1.

Le prime gare hanno mostrato quanto le F1-75 e le RB18 siano macchine molto prestazionali e vicine dal punto di vista del tempo sul giro, ma dalle caratteristiche opposte: le Rosse danno il loro meglio nei tratti più lenti grazie a un'ottima trazione e al carico aerodinamico.

La Red Bull, invece, ha il suo punto di forza nella velocità massima grazie a un drag (resistenza all'avanzamento) molto basso e si esalta nelle curve veloci. Così diverse, eppure così vicine. Red Bull, tramite le parole del chief engineer Paul Monaghan, ha affermato che a Milton Keynes non si focalizzeranno solo a migliorare le caratteristiche di spicco delle RB18, ma anche a migliorare sensibilmente dove ora la Ferrari eccelle.

"Stiamo imparando a evolvere il nostro programma di lavoro e le nostre prestazioni. Possiamo osservare quali sono i pregi e i difetti della Ferrari e credo che sarebbe ingenuo da parte nostra non farlo".

"La Ferrari tende ad essere molto veloce a bassa velocità. Noi tendiamo a essere migliori in altre aree del circuito. E c'è un grande indizio visivo, se si guarda di tanto in tanto, su come noi siamo riusciti a ottenere il nostro tempo sul giro e loro il loro".

"Loro sono bloccati sui loro pregi? Non lo so. So di certo che noi non siamo fermi sui nostri. Siamo molto aperti al cambiamento. Se in questo sport rimani fermo, spesso rimani indietro. Quindi se non guardiamo, impariamo e ripensiamo sarebbe un po' presuntuoso da parte nostra".

Secondo Monaghan alcune delle prossime piste potranno regalare diverse differenze tra le due vetture, così da poter confrontare ancora meglio le due filosofie con cui sono state costruite le vetture.

"Noi siamo soddisfatti del nostro lavoro, al momento. Penso che Baku spingerà tutti i team a scegliere una certa direzione d'assetto e mostrerà differenze. Succederà anche a Silverstone, ma anche al Red Bull Ring".

"In Ungheria, invece, mi aspetto maggiori convergenze tra noi e la Ferrari. Penso che il lavoro che abbiamo fatto fino a qui sia abbastanza buono, ma solo nella gara finale di Abu Dhabi potremo capire se avremo fatto davvero bene o male".