F1 | Red Bull non domina a Monza: c'è Perez davanti a Verstappen

È vero, è solo venerdì, ma concludere una giornata con le due Red Bull in terza e quinta posizione fa notizia. In più, sorpresa nella sorpresa, ad essere davanti fra le RB19 è Sergio Perez. “Sicuramente questo per noi è stato il miglior venerdì per noi da un po' di tempo”, ha commentato Checo, dove il ‘noi’ è riferito a sé stesso, o se preferiamo, alla sua metà del box Red Bull.

Per Perez essere nella top-3, e davanti a Max, è una buona notizia, ma per la squadra ci sono state sicuramente giornate migliori. Ci sono due dati emersi dalle prime due sessioni di prove libere: la Red Bull a Monza potrà contare su un margine minore rispetto a quanto visto nelle ultime tappe del mondiale, ma quanto visto oggi a Monza non è il vero potenziale su cui potranno contare Verstappen e Perez.

Sia ‘Checo’ che Max non hanno completato delle simulazioni di qualifica pulite, trovando molto traffico tra Lesmo 2 e l’Ascari e lasciando sul campo qualche decimo. Su altre piste sarebbe stato un margine non influente ai fini della classifica, ma a Monza le due RB19 (almeno sul giro veloce) non possono contare sul solito vantaggio.

Curiosamente Perez e Verstappen hanno fatto anche delle prove di scia per verificare il guadagno sul rettilineo principale, un dato da tenere in cassetto in vista delle qualifiche di domani. “Abbiamo lavorato davvero tanto – ha proseguito Sergio – credo che abbiamo trovato alcune soluzioni che spero possano dare i risultati attesi domani e domenica”.

Perez alla fine è risultato come il più veloce nelle simulazioni di gara, ma si è trattato di un run breve a causa dello stesso Checo, uscito di pista alla Parabolica a cinque minuti dal termine della FP2.

“Ho avuto del sottosterzo in uscita – ha spiegato Sergio - pensavo di avere la situazione sotto controllo ma poi ho toccato un po' la ghiaia e la macchina è partita, game over. Il danno non sembra poi così grave, credo che abbiamo perso due giri, quindi niente di rappresentativo in questo senso. La cosa positiva è che la macchina si sta comportando bene, mi sento a mio agio e sento che siamo in una buona posizione per il resto del fine settimana. Ho davvero la sensazione che abbiamo completato un venerdì molto positivo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

E Verstappen? Il leader del mondiale non ha concretizzato, ma il suo potenziale è sempre lì. Come detto, i margini sono inferiori al solito, ma ci sono sempre. “Abbiamo provato diverse livelli di ala e penso che dobbiamo ancora analizzare un po’ la strada da percorrere – ha spiegato Max - a volte è una cosa un po’ più complicata del solito qui a Monza. Da parte mia, probabilmente avrebbe potuto andare un po’ meglio, ma sono abbastanza fiducioso che ci arriveremo. Il long-run è andato bene, e nella simulazione di qualifica sono stato un po' bloccato nel secondo settore, tutto lì, e per avere un quadro preciso è necessario attendere la qualifica, quando tutti useranno i motori al massimo”.