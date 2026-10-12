F1 | Red Bull, Mekies avverte: "Possiamo vincere ovunque, ma gli altri continueranno a sviluppare"

La Red Bull è tornata. Non è più soltanto una sensazione alimentata dalle ultime vittorie di Max Verstappen, ma una valutazione che trova riscontro nelle prestazioni mostrate dalla monoposto di Milton Keynes su circuiti dalle caratteristiche molto differenti. Baku, Sepang e Singapore hanno restituito lo stesso verdetto: la Red Bull è tornata a disporre di un pacchetto in grado di puntare alla vittoria in qualsiasi condizione. Una trasformazione significativa rispetto alla prima parte della stagione, quando la competitività della squadra era stata condizionata dalle caratteristiche dei singoli tracciati.

A riconoscerlo sono stati anche gli avversari. George Russell, in particolare, ha indicato la Red Bull come il nuovo riferimento tecnico della Formula 1. Un'investitura che Laurent Mekies accoglie senza nascondere la soddisfazione per i progressi compiuti, ma accompagnandola con una considerazione destinata ad assumere un peso importante nelle prossime settimane: proprio nel momento in cui è tornata al vertice, la squadra ha concluso il proprio programma di sviluppo della monoposto 2026.

“Il dato di fatto è che nelle ultime tre gare abbiamo avuto il passo per vincere e, in effetti, ne abbiamo vinte due su tre - ha spiegato il team principal - per la prima volta in questa stagione abbiamo avuto la velocità necessaria per puntare al successo. I tre circuiti sono sufficientemente diversi tra loro da far pensare che la monoposto possa essere competitiva anche su altre tipologie di pista. È quello che pensiamo anche noi, considerando quanto abbiamo dimostrato”.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

È un'ammissione importante, perché certifica il superamento di uno dei principali limiti incontrati dalla Red Bull nel corso del campionato. La monoposto è diventata più versatile e, soprattutto, sembra aver raggiunto una finestra di funzionamento che permette a Verstappen di esprimere il proprio potenziale su piste differenti.

Il problema, semmai, è capire quanto a lungo questa situazione potrà essere mantenuta. Mekies non dimentica quanto rapidamente siano cambiati i rapporti di forza durante la stagione e, soprattutto, è consapevole che gli avversari non hanno ancora esaurito le proprie possibilità di sviluppo.

“Nulla è mai scontato. Quest'anno abbiamo visto moltissimi esempi. La McLaren ha conquistato vittorie consecutive, salvo poi attraversare una fase più difficile. La Mercedes ha avuto periodi di grande dominio, seguiti da altri nei quali ha incontrato maggiori difficoltà. Ogni weekend è una battaglia per riuscire a estrarre tutto il potenziale dalla monoposto. Se ci riusciamo, crediamo di poter lottare per la vittoria”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Red Bull ferma gli sviluppi, gli avversari no

È qui che emerge un aspetto singolare della situazione attuale. La Red Bull ha impiegato buona parte della stagione per recuperare competitività, ma proprio quando sembra aver raggiunto il vertice ha deciso di non introdurre ulteriori aggiornamenti sostanziali. Una scelta legata alla necessità di concentrare le risorse sul progetto 2027, che potrebbe però esporre la squadra al ritorno degli avversari.

“Abbiamo completato il nostro programma di aggiornamenti per questa stagione - ha confermato Mekies - gli attuali rapporti di forza potrebbero cambiare molto rapidamente se alcuni, o molti, dei nostri avversari dovessero introdurre nuovi sviluppi”.

Non si tratta di un'ipotesi remota. Andrea Stella ha già annunciato l'arrivo di aggiornamenti McLaren nelle prossime due gare, mentre anche Ferrari si prepara a introdurre novità ad Austin. La Red Bull, invece, affronterà l'ultima parte del mondiale puntando sostanzialmente sul materiale già disponibile.

"No, no - ha risposto Mekies alla domanda su una possibile reazione agli sviluppi McLaren - non ci saranno aggiornamenti sostanziali sulla monoposto. Ma questo non significa che smetteremo di lavorare intensamente per migliorare. Continueremo a spingere al massimo e a sfruttare ogni gara rimasta per imparare qualcosa di utile, sia per questa stagione sia per la prossima”.

La distinzione è importante. Interrompere lo sviluppo aerodinamico non significa rinunciare a cercare prestazione. Il lavoro proseguirà sull'ottimizzazione del pacchetto esistente, sulla comprensione del comportamento della vettura e sulla capacità di sfruttarne il potenziale nelle differenti condizioni. Un percorso che assume anche un valore strategico in vista del prossimo campionato.

“Abbiamo concentrato le nostre risorse sul 2027, ma crediamo che ci sia ancora moltissimo da imparare dalla monoposto del 2026 e che queste conoscenze possano esserci utili per il prossimo anno”, ha sottolineato Mekies.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La forza di una squadra che non si accontenta

Dietro il recupero della Red Bull c'è anche un metodo di lavoro sul quale il team principal insiste particolarmente. Mekies ha voluto riconoscere il contributo dei gruppi tecnici guidati da Pierre Waché e Ben Hodgkinson, sottolineando come il progresso sia stato il risultato di un lavoro complessivo che ha coinvolto telaio e power unit.

Ma c'è un altro aspetto che emerge dalle sue parole. Anche dopo un weekend nel quale Verstappen ha conquistato due pole position e due vittorie, all'interno della squadra l'attenzione è già rivolta agli aspetti che non hanno funzionato.

“Abbiamo un approccio di assoluta, quasi brutale, sincerità. Non nascondiamo nulla quando si tratta di cercare il prossimo margine di miglioramento sul tempo sul giro. Se provaste a complimentarvi con uno qualsiasi dei nostri ragazzi, probabilmente vi risponderebbe elencando tutte le cose che ancora non funzionano e che dobbiamo sistemare”.

In questa filosofia si inserisce anche il contributo di Verstappen, che Mekies considera un riferimento fondamentale non soltanto per le prestazioni in pista, ma anche per la capacità di indirizzare il lavoro degli ingegneri.

“La sua sensibilità tecnica è straordinaria. Probabilmente non ha eguali. Possiede la capacità di individuare con grande precisione ciò che sta limitando la prestazione della monoposto. Purtroppo questo non significa che, quando ci indica un problema, abbiamo immediatamente una soluzione a disposizione. Ma almeno sappiamo quale sia il problema. Ed è un aiuto enorme per la squadra”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alessandro Giberti / Anadolu via Getty Images

La Red Bull si presenta quindi alla fase conclusiva del mondiale con una certezza e un'incognita. La certezza è di aver ritrovato una competitività che le permette di affrontare ogni weekend con l'obiettivo della vittoria. L'incognita riguarda la capacità di difendere questo livello mentre gli avversari continueranno a sviluppare le proprie monoposto.

Austin rappresenterà il primo banco di prova di questo nuovo confronto. Da una parte una Red Bull che ha finalmente trovato la strada giusta, dall'altra squadre che proveranno a modificare gli equilibri attraverso gli ultimi aggiornamenti della stagione. Mekies sa che il vantaggio acquisito non costituisce una garanzia. E forse è proprio questa consapevolezza, più ancora delle vittorie, a spiegare perché a Milton Keynes nessuno sembri intenzionato ad accontentarsi.