F1 | Red Bull-McLaren: primi colloqui per la fornitura di motori 2026

Dopo aver firmato un accordo triennale per la fornitura della Power Unit, la McLaren è diventata cliente Mercedes dal 2021. Un accordo giunto dopo il turbolento divorzio dalla Honda a fine 2017 e il legame triennale con la Renault dal 2018 al 2020.

Ma, in vista dei nuovi regolamenti riguardo alle Power Unit del 2026, dove verrà eliminata la costosa tecnologia dell'MGU-H aumentando comunque l'apporto elettrico fino al 50%, Brown ha visitato la sede della neonata Red Bull Powertrains a Milton Keynes per i primi colloqui esplorativi volti a sondare una potenziale partnership.

Sia la Red Bull che la McLaren hanno dichiarato che questa tipologia di incontro è normale, ma il viaggio di Brown all'inizio del mese fa seguito alle speculazioni secondo cui il suo team di Woking starebbe valutando anche una possibile partnership con la Honda, qualora l'azienda giapponese si impegnasse a tornare in F1.

In merito alle notizie circa la visita di Brown nelle ultime settimane, durante la conferenza stampa dedicata ai team, Horner ha risposto: "Pensavo che venisse a pranzo!"

"In qualità di costruttore di Power Unit per il 2026, è inevitabile che si discuta di potenziali forniture di motori. È naturale che parleremo con i potenziali clienti".

Tuttavia, il nuovo team principal della McLaren, Andrea Stella, ha ribadito l'impegno nei confronti dell'attuale fornitrice Mercedes, affermando comunque che i colloqui esplorativi con altri costruttori non dovrebbero essere una sorpresa: "Abbiamo una solida partnership con HPP [Mercedes]".

"Allo stesso tempo, è ovvio che guardando al futuro si vuole capire cosa c'è a disposizione. È naturale. Non dovrebbe essere una sorpresa".

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In occasione del lancio della MCL60 presso il McLaren Technology Centre, Brown avevano spiegato che lui e Stella sono al lavoro per ragionare su un eventuale futuro accordo per la fornitura dei propulsori: "Siamo molto soddisfatti della Mercedes".

"Abbiamo un po' di tempo per decidere cosa fare nel 2026... È una cosa che io e Andrea stiamo lentamente rivedendo. Non abbiamo fretta e siamo molto contenti della Mercedes".

"Quindi, vedremo come si evolverà la situazione nel prossimo anno o giù di lì prima di prendere una decisione".

Horner: "non ci sono soldi" per fornire altri team

Horner ha aggiunto che la Red Bull Powertrains - che ha ottenuto ingenti investimenti grazie a una partnership con la Ford - farebbe fatica a ottenere profitti solo potenziando la propria catena di fornitura.

Parlando della potenziale espansione al di là dell'attuale accordo con il team gemello Red Bull AlphaTauri, Horner ha spiegato: "Ovviamente abbiamo dei limiti di budget.

"Questo ci aiuta a contenere e controllare i costi. I costi di fornitura sono dettati. Da quello che vediamo ora, non c'è denaro per rifornire i team clienti. Non è un'attività redditizia".