F1 | Red Bull: Max obiettivo podio, RB20 ha ritrovato le prestazioni

Il Gran Premio di Baku ha tutto per essere una grande chance a favore di Max Verstappen. Il campione del mondo correrà (come sempre) per il successo di tappa, ma non è solo la vittoria a poter permettere al pilota della Red Bull di dare l’ultima virata, probabilmente definitiva, alla sua stagione.

Dopo aver perso 16 punti nei confronti di Lando Norris nelle ultime due gare, Verstappen ha una concreta possibilità di invertire la tendenza grazie alle disavventure che hanno colpito in qualifica il pilota della McLaren, finito in ottava fila.

La beam wing tagliata della Red Bull RB20 Foto di: Giorgio Piola

Paradossalmente le buone notizie per Max sono arrivata al termine di una sessione in cui ha commesso un errore, cosa non certo abituale per lui. Verstappen non aveva il potenziale per impensierire Leclerc, ma poteva realisticamente puntare alla prima fila.

“L’aspetto più importante è che abbiamo ritrovato performance – ha commentato Helmut Marko – poi Max alla curva 16 ha commesso un errore, cosa molto rara per lui. Un secondo posto sarebbe stato alla nostra portata, visto che ha perso sei decimi nel terzo settore, ma su questa pista sappiamo che si può sorpassare”.

Verstappen avrà tutto per recuperare posizioni, ma la squadra terrà d’occhio anche la corsa di Norris. L’obiettivo è incrementare il vantaggio nella classifica generale, scalando un Gran Premio verso il termine della stagione.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Venerdì i long-run sono stati positivi, anche se le simulazioni di gara sono state condizionate dai tradizionali problemi di traffico che a Baku hanno sempre un ruolo importante. “In termini di usura degli pneumatici il long run completato venerdì da Perez è stato molto buono – ha ammesso Marko - quindi c'è una possibilità realistica di poter recuperare posizioni sia con Max che con Checo”.

La Red Bull aveva in programma di stringere i denti fino ad Austin, weekend nel quale porterà in pista novità tecniche come ultimo colpo di reni per contrastare la McLaren. La buona notizia per Verstappen e Perez è che nei due giorni di Baku la squadra è riuscita a migliorare la guidabilità della monoposto.

“I nostri calcoli avevano stimato il tempo di 1’45”5 alla nostra portata – ha aggiunto Marko - quindi credo che saremo in lotta per il podio, ne sono convinto. Non abbiamo un quadro molto chiaro sul degrado degli pneumatici, ci saranno probabilmente a gestire delle ripartenze e abbiamo una buona disponibilità di set nuovi. Se ci sarà la possibilità di montare gomme nuove in caso di safety car sarà un’arma importante”.