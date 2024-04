F1 | Red Bull: Marko si tiene stretto Newey e allontana le voci su Alonso

Alla vigilia del Gran Premio del Giappone era trapelata un’indiscrezione secondo la quale Helmut Marko non sarebbe stato presente. Il rumors è stato smentito, il consulente speciale della Red Bull si è presentato regolarmente in pista venerdì mattina.

“Come è sempre accaduto negli ultimi diciannove anni – ha chiarito – questo weekend portiamo in pista un pacchetto di aggiornamenti rilevante, ed è importante esserci”. La figura di Marko è quella maggiormente sotto i riflettori nel post-caos della vicenda Horner, il suo storico ruolo nella squadra non sembra avere più basi solidissime come in passato, ma per ora resta al suo posto.

Al termine delle prove libere Marko ha risposto in merito ad alcuni dei temi del momento, per lo più rivolti al mercato, sia dei piloti che dei tecnici, iniziando dall’offerta che Aston Martin ha sottoposto ad Adrian Newey. “È tutto vero? Dovete chiederlo a lui – ha risposto – ma sappiamo che Newey è un direttore tecnico molto richiesto, quello che tutti vorrebbero avere. Non penso che sia stata la prima offerta che ha ricevuto e credo che ne riceverà ancora”.

Helmut Marko, RadBull Racing Foto di: Motorsport.com / Japan

Marko ha poi ribadito l’importanza della figura all’interno dell’organigramma tecnico della squadra. “Perdere Newey sarebbe un grosso svantaggio, perché vorrebbe dire vederlo in forze in una squadra avversaria. Dobbiamo considerare che una persona con il suo curriculum porta con sé tante conoscenze ed un’incredibile esperienza. Newey è molto più di un tecnico capace, è una figura di culto per tanti giovani ingegneri che decidono di venire nella nostra squadra perché vogliono lavorare con lui. Nel complesso è un grande vantaggio avere Adrian”.

Marko ha infine commentato alcune voci del mercato piloti, lanciando un segnale in merito alla possibilità di vedere sotto lo stesso tetto il tandem Alonso-Verstappen. “Il contratto di Perez scadrà alla fine di quest'anno, anche se siamo solo ad aprile le discussioni sul mercato piloti sono già infuocate. Nel paddock tutti parlano con tutti, ma questo non mi sorprende. Mettere due super-campioni nella stessa squadra? Penso che sarebbe difficile…”.