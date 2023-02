F1 | Red Bull: livree disegnate dai fan nelle tre gare USA

Carica lettore audio

La Red Bull ha presentato la sua formazione 2023 oggi a New York, una location che riflette la crescita che la Formula 1 sta vivendo negli Stati Uniti, ma anche l'importanza che sta assumendo questo mercato per il Circus.

Nel corso dell'evento, il team principal Christian Horner ha rivelato che la squadra ha indetto un concorso chiamato "Make Your Mark", invitando i fan a disegnare le livree che le RB19 sfoggeranno in occasione delle gare di Miami, Austin e Las Vegas.

Horner ha spiegato che i progetti saranno giudicati da una giuria selezionata, che sceglierà il vincitore, che avrà l'onore di vedere i suoi colori sulle monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez.

"Si tratta di coinvolgere i tifosi nel design e nell'aspetto della vettura", ha spiegato Horner. "Per le tre gare statunitensi di quest'anno, per la prima volta in assoluto, coinvolgeremo i nostri fans nella creazione della livrea per queste tre gare".

"Sarà una competizione e sarà un'opportunità enorme, a cui abbiamo pensato a lungo. Sappiamo che è quello che la gente vuole provare, essere coinvolta, e questa la loro occasione per farlo".

"Per la prima gara statunitense, che si terrà a maggio a Miami, credo che il concorso si apra oggi. Ci sarà una giuria e sceglieremo le migliori e più suggestive per queste tre gare".

Tuttavia, non sarà la prima volta che la Red Bull correrà con una livrea celebrativa: per esempio, al Gran Premio di Turchia del 2021, ha utilizzato una colorazione a base bianca per rendere omaggio all'uscita del suo partner per quanto riguarda i motori, la Honda.

In precedenza, la squadra di Milton Keynes aveva utilizzato delle livree one-off legate al partner benefico Wings for Life. In particolare, una era stata curiosa, perché i tifosi potevano inviare una foto del loro volto e tutte queste immagini poi andavano a comporre il tradizionale disegno della Red Bull.

Durante la presentazione è stata mostrata anche RB14 che è stata decorata dall'artista Mr Doodle. Si tratta di una showcar che sarà messa all'asta per raccogliere fondi proprio per Wings for Life.

"Metteremo all'asta quella vettura per la nostra associazione benefica Wings for Life, che otterà ogni singolo centesimo che ricaveremo", ha spiegato Horner. "L'asta si aprirà oggi tramite Christies e credo che farà un figurone nel salotto o sul muro di qualcuno! E' un'opera d'arte fantastica, non c'è che dire".