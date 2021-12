Red Bull: l'ala posteriore scarica ha un rattoppo dal DRS

Le anticipazioni sono state confermate dalle prime immagini che sono giunte dal paddock di Jeddah: le squadre hanno preparato le loro monoposto con un assetto aerodinamico da medio – basso carico. Il tracciato disegnato sul lungomare da Hermann Tilke è un impianto molto veloce nel quale i piloti staranno con l’acceleratore full gas per il 79% del giro con una velocità media valutata sopra i 250 km/h.

La Red Bull ha portato in Arabia Saudita un’ala posteriore con un profilo principale particolarmente scarico, con il bordo d’entrata molto incurvato verso l’alto e con un disegno a cucchiaio per ridurre la resistenza all’avanzamento in prossimità delle paratie laterali.

Per contro il flap mobile ha una corda molto generosa e mostra anche un’incidenza importante, mentre non v’è traccia di un nolder nel bordo d’uscita. L’aspetto interessante è che il comando del DRS è quello standard, per cui non c’è l’intenzione di utilizzare quello che era stato rinforzato per le prove libere del sabato mattina a Losail e poi scartato.

Nell’immagine di Giorgio Piola non sfugge, invece, la pelle di rinforzo che è stata incollata alla radice del flap mobile, proprio laddove si infulcra il leveraggio inferiore, segno che i timori di uno “sfarfallamento” ad ala aperta non sono affatto esclusi.

McLaren MCL35M, dettaglio dell'ala posteriore scarica per Jeddah Photo by: Giorgio Piola

Anche la McLaren segue il concetto aerodinamico della Red Bull: la squadra di Woking, oltre al profilo principale a cucchiaio, evidenzia un flap mobile con una corda minore rispetto a quello della RB16B. Anche la MCL35 M non adotta il Gurney flap aggiuntivo e, ovviamente, ha rinunciato alla T-wing.