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F1 | Red Bull: la strategia vincente con Max in Messico è il trionfo della cultura del rischio

In un GP dove effettuare sorpassi in pista era quasi impossibile, la posizione valeva più di ogni delta di gomma. Red Bull ha saputo cogliere il momento esatto per richiamare Max ai box, accettando di correre dei rischi vanificando la gara: è la conferma di un team che non ha paura di rischiare e che fa di questa cultura una sua arma vincente.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 3 nov 2026, 17:07

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Da un lato la gioia, dall’altro i rimpianti. Red Bull e Ferrari hanno lasciato il Messico con sensazioni opposte, perché il secondo e il quarto posto conquistati dal Cavallino hanno il sapore di una grande occasione sfumata. Per la squadra di Milton Keynes, invece, il risultato rappresenta una sorta di rivincita, soprattutto dopo un inizio di weekend tutt’altro che semplice.

Già dal venerdì i piloti avevano evidenziato problemi di bilanciamento nel trovare il giusto compromesso tra le curve veloci e quelle più lente. A complicare ulteriormente il quadro c’erano le sconnessioni presenti in frenata, un aspetto che finiva per penalizzare maggiormente le vetture più sensibili alle altezze da terra, come la RB22. Tra FP2 e FP3, però, è arrivata la svolta e in qualifica la pole position era alla portata.

Nonostante l'errore commesso nell'ultimo tentativo del Q3, Verstappen è riuscito subito a portarsi in terza posizione con una staccata molto aggressiva alla prima curva, infilando Andrea Kimi Antonelli e accodandosi alle due Ferrari. È stato proprio quel momento a cambiare il volto della sua gara: trovarsi nel posto giusto al momento giusto durante il primo giro gli ha permesso di approfittare del duello tra Leclerc e Hamilton.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, c’è un altro fattore che ha avuto un peso determinante nel portare Verstappen in lotta per la vittoria: la strategia. Se ad Austin la Red Bull aveva pagato una lettura della gara poco brillante e una fiducia eccessiva nelle mescole più morbide, in Messico è andato in scena l'esatto opposto.

Quando è stata comunicata la penalità di cinque secondi a Charles Leclerc, il muretto di Milton Keynes ha preso una decisione tanto rapida quanto coraggiosa: richiamare Verstappen ai box nello stesso giro della Ferrari. Una scelta che si discostava dal piano iniziale e che comportava un rischio evidente, quello di ritrovarsi nel finale con pneumatici molto più usurati. In pratica, Red Bull ha rinunciato alla sicurezza di un secondo posto quasi garantito per giocarsi tutte le proprie carte nella corsa alla vittoria.

Verstappen, infatti, era partito con l'idea di allungare il più possibile il primo stint, nella speranza di sfruttare un'eventuale Safety Car o di beneficiare di un vantaggio di gomma più marcato negli ultimi giri. Con il passare della gara, però, è diventato subito chiaro che la posizione in pista sarebbe stata molto più importante del delta prestazionale degli pneumatici. In questo scenario, mantenere la posizione davanti a Leclerc valeva più di qualche giro extra su gomme fresche.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Come abbiamo raccontato in un pezzo dedicato, con i limiti di erogazione prefissati della potenza sopra una certa velocità, esasperati dall’aria rarefatta del Messico, attaccare sul rettilineo principale era quasi impossibile, ancor di più che negli anni passati dove spesso il DRS era poco efficace. Questa è stata la chiave che ha poi innescato il pit stop.

Restare fuori troppo a lungo avrebbe infatti permesso a Leclerc di sfruttare alcuni giri con pneumatici freschi per costruire quel margine necessario a neutralizzare la penalità di cinque secondi. A quel punto, Verstappen si sarebbe poi sì ritrovato con un vantaggio in termini di gomme, ma alle spalle del monegasco senza la sicurezza di poter passare.

Anche il tempismo della sosta non è stato casuale. Nei giri precedenti al pit stop, Leclerc aveva ormai portato le sue gomme al limite della finestra di utilizzo, forzando soprattutto nelle curve ad alta velocità nel tentativo di ampliare il distacco da Verstappen. Sul finale dello stint, però, quel ritmo ha iniziato a presentare il conto e il margine costruito in precedenza ha cominciato gradualmente a ridursi.

Confronto Leclerc - Verstappen nel giro 25 in Messico

In sostanza, si stava creando un tira e molla, con il gap che restava costantemente attorno ai cinque secondi, decimo più decimo meno. Quello è diventato il momento in cui colpire, perché gli strateghi Red Bull sapevano che Ferrari avrebbe presto dovuto scoprire le proprie carte: anticipare la sosta di Hamilton per cercare l'undercut oppure richiamare Leclerc ai box prima che il degrado gli facesse perdere ulteriore terreno.

Non appena è arrivata la chiamata ai box per Leclerc, anche Red Bull ha scelto di fermare Verstappen per marcare la Ferrari: "Ancora una volta è stata un'esecuzione estremamente solida. Il team è davvero forte quando arriva il giorno della gara, continua a prendersi molti rischi a ogni GP e la percentuale di successi è davvero impressionante, anche se, come hai detto, non tutto è stato perfetto ad Austin", ha spiegato Mekies.

Ed è qui che emerge un aspetto fondamentale. Molti dei risultati ottenuti da Red Bull in questa stagione sono nati proprio dalla volontà di osare quando si presenta l'occasione. È una filosofia ormai radicata nel gruppo strategico di Milton Keynes e, se a prima vista la scelta di rientrare insieme a Leclerc può sembrare scontata, in realtà comportava diverse incognite: significava abbandonare il piano iniziale e accettare la possibilità di compromettere la gara qualora si fosse verificato un episodio a sfavore.

Certo, quando non si è coinvolti nella lotta per il mondiale è più facile prendere decisioni aggressive, ma la propensione al rischio resta uno dei tratti distintivi della cultura Red Bull. “Si tratta dei soliti protagonisti del gruppo strategico e delle persone al muretto che hanno trovato quella soluzione quando abbiamo sentito che Charles stava rientrando ai box. Quella era l'opzione migliore. Avevamo appena il margine necessario nei suoi confronti, considerando anche la penalità. Abbiamo deciso di provarci e ha funzionato”, ha aggiunto Mekies.

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