F1 | Red Bull: la RB22 è un fiorire di piccole idee di micro-aerodinamica
La squadra di Milton Keynes ha l'ambizione di restare nei quattro top team, anche se fa debuttare la propria power unit, trasformando i "bibitari" in veri Costruttori. Lo staff tecnico di Waché cerca il carico aerodinamico proponendo una serie di concetti che nobilitano i dettagli...
Red Bull RB22, dettaglio tecnico
Foto di: AG Photo
La Red Bull vuole essere protagonista anche con le monoposto agili. Dopo tre dei quattro anni di regolamento con le vetture a effetto suolo dominati da Max Verstappen, c’è l’incognita di cosa la Casa di Milton Keynes riuscirà a fare nel 2026. Il dubbio non era tanto sulle capacità dello staff di Pierre Waché di pensare una macchina competitiva, quanto capire se la power unit realizzata da Ben Hodgkinson sia in grado di sfidare i grandi Costruttori che hanno una grande tradizione anche in F1.
Mercedes, in questo momento, è considerata l’indiscusso punto di riferimento, ma Ferrari non sembra lontana con Audi più staccata e Honda... dispersa, almeno in questa prima fase. RBPT, grazie alla stretta collaborazione con Ford, sembra aver svolto un lavoro incredibile con il 6 cilindri DM01: anche nella seconda sessione di Sakhir sono stati raccolti dati per quasi 1.800 km. Ovviamente non mancano i problemi di gioventù, ma la squadra con a capo Laurent Mekies conta di restare con merito nei quattro top team.
La power unit della Red Bull
Foto di: AG Photo
Fatte queste doverose premesse (è bene ricordarlo i “bibitari” sono diventati anche dei Costruttori di motori), è lecito domandarsi quali ambizioni si celano dietro alla RB22, la prima monoposto Red Bull che nasce dopo la recisione del cordone ombelicale con Adrian Newey.
Nella factory di Milton Keynes è in avanzata fase di costruzione una modernissima galleria del vento che dovrebbe consentire un importante salto di qualità, visto che quella di Bedford è la più vecchia (per quanto aggiornata) fra quelle utilizzate in F1.
Eppure, nonostante le difficoltà oggettive, lo staff diretto da Enrico Balbo sforna concetti molto interessanti sviluppati in primis al CFD e poi deliberati dal lavoro in wind tunnel. La Red Bull ha chiuso i test di Sakhir al terzo posto, con Max Verstappen separato di 1”117 dalla Ferrari SF-26 di Charles Leclerc.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Un’eternità se non fosse che il monegasco ha sfruttato un treno di gomme C4, una mescola più morbida delle C3 usate dall’olandese che è arrivato a due decimi dalla McLaren di Lando Norris, seconda con lo stesso tipo di pneumatico.
Insomma, è lecito pensare che Red Bull le sue carte se le sia tenute nel taschino e non abbia voluto mostrare tutto il suo potenziale. Come la Mercedes W17, anche la RB22 sembra una macchina nata pensando al carico aerodinamico, mentre McLaren e Ferrari sembra siano state disegnate cercando la massima efficienza.
Lo staff di Waché, quindi, punta a trovare downforce in ogni dettaglio della vettura, nella consapevolezza che le monoposto agili devono saper gestire l’energia e la riduzione della resistenza all’avanzamento diventa una delle caratteristiche importanti nella prestazione.
Seguendo questo concetto siamo rimasti colpiti delle più svariate soluzioni di micro-aerodinamica che sono state introdotte sulla RB22. La vettura è l’esempio di come piccole modifiche possono contribuire alla crescita della macchina, cercando di farla lavorare nella corretta finestra di funzionamento delle gomme.
Red Bull RB22: due pinne dall'Halo e profilini sul bargeboard
Già la scorsa settimana avevamo avuto modo di apprezzare i piccoli flap che sono stati aggiunti alla “tapparella” del bargeboard. Nell’immagine di AG Photo, però, si notano anche le due piccole derive triangolari che hanno trovato posto in prosecuzione dell’attacco dell’Halo.
Red Bull RB22: sono apparsi dei deviatori di flusso negli slot del fondo davanti alle ruote posteriori
Andando più indietro, sul fondo davanti alle ruote posteriori troviamo tre slot verso il bordo esterno del marciapiede con all’interno tre micro-flap che hanno il compito di orientare il flusso verso l’esterno con il non celato obiettivo di aumentare l’effetto outwash. L’immagine ci mostra anche la strumentazione per la raccolta dei dati (tubi di Pitot) e in secondo piano il grande “mouse hole”, l’apertura che ha il compito di alimentare la portata del diffusore.
Red Bull RB22: generatori di vortice all'esterno del diffusore
A proposito di retrotreno, è interessante la scelta di aver... dentato l’estremità dei flap in cascata che quest’anno sono ancorati all’estrattore, mentre fino allo scorso anno facevano parte della brake duct posteriore. L’intenzione è di generare dei vortici utili a indirizzare la scia.
Red Bull RB22: ci sono due micro-flap sui piloni dell'ala nascosti sotto al profilo principale
L’ultima curiosità riguarda i due piloni che reggono l’alettone posteriore: giocando sulla larghezza concessa dal regolamento sui due supporti e sulla svergolatura è stato possibile aggiungere due piccoli profili sul bordo d’uscita, poco sotto il profilo principale dell’ala. È proprio il caso di dirlo, sono sottigliezza che bisogna andare a cercare con il... lanternino.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Max risponde a McLaren: "La partenza? Chi ha problemi può partire dalla pit lane"
F1 | Waché: "Subito bene in pista per una start up, ma siamo quarta forza "
F1 | Red Bull RB22: l'intercooler spostato in alto per il motore fatto in casa
F1 | Red Bull come Mercedes: aggiunti due elementi per espandere il diffusore
F1 | Red Bull: dimagrisce la pancia della RB22 che ora è più scavata sotto
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
MotoGP | Aprilia segreta: c'è un doppio condotto nascosto sotto al cupolino
F1 | Red Bull: la RB22 è un fiorire di piccole idee di micro-aerodinamica
MotoGP | Martin: "Con questa Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale"
MotoGP | Honda sposta le pinne in coda: la RC213V cerca non solo carico
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments