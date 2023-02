F1 | Red Bull: la RB19 ha girato a Silverstone, ma è top secret

Carica lettore audio

La Red Bull alimenta il mistero sulla RB19. La nuova monoposto di Milton Keynes ha girato oggi a Silverstone per il primo filming day e nella percorrenza dei 100 km concessi dalla FIA si sono alternati al volante della nuova creatura di Adrian Newey entrambi i piloti titolari: il due volte campione del mondo Max Verstappen e Sergio Perez.

La squadra ha postato sulle piattaforme social brevi filmato nei quali si intravvede un passaggio in velocità della vettura davanti al muretto e poi un rientro in pit lane artatamente sfocato per non concedere agli occhi indiscreti la vista della macchina 2023.

L’idea della Red Bull è di tenere nascosta la RB19 fino ai test pre-stagionali previsti in Bahrain dal 23 al 25 febbraio, anche se dalle tribune del tracciato inglese c’è chi ha postato dei brevi video ripresi in un impianto che doveva essere a porte chiuse. Non è escluso, quindi, che qualche immagine possa comparire nei prossimi giorni a rompere la segretezza con la quale a Milton Keynes alimentano l’attesa della macchina con il #1.

Nella presentazione di New York del 3 febbraio si è ufficializzata la partnership motoristica con la Ford che dal 2026 farà il suo ritorno in Formula 1 apponendo un adesivo alla carrozzeria della Red Bull e magari contribuendo allo sviluppo di qualche componente elettrica della power unit.

Per attirare l’attenzione mediatica era stato detto che ci sarebbe stata la RB19 ma, come avevamo immaginato, si è vista solo la nuova livrea sulla macchina campione del mondo, raccogliendo la delusione e le proteste di molti fan che sono rimasti delusi dall’atteggiamento Red Bull che, evidentemente, non ha imparato la lezione dello scorso anno.

Il gioco di tenere celata la RB19 e sarà curioso vedere se lo staff di Christian Horner riuscirà a mantenere la monoposto 2023 top secret o se ci troveremo un’anticipazione "rubata"…