F1 | Red Bull: si accelera la costruzione della nuova galleria

Red Bull è divisa su due fronti al momento. Da una parte la consapevolezza che è in difficoltà sul piano delle performance per difendere il mondiale piloti da una McLaren ormai divenuta riferimento, dall’altra la speranza che gli aggiornamenti di Austin possano rilanciare la RB20 dopo un periodo difficile.

Parlando degli attuali problemi, tanti membri della scuderia di Milton Keynes hanno sottolineato come alla base di questo calo di performance vi sia stato uno sviluppo che ha seguito una direzione sbagliata, con una mancata correlazione tra i dati ricavati in pista e quelli dalla galleria del vento. Un elemento che pesa in ottica sviluppo, soprattutto nel momento in cui poi diventa difficile risalire alle cause di questo disallineamento in termini dei dati.

“Il bilanciamento è scollegato davanti e dietro. Lo vediamo dai dati. Dalla nostra galleria del vento non risulta, ma dai dati in pista è evidente. Quindi è qualcosa che dobbiamo comprendere perché, quando c'è un problema del genere, significa che non ci si può fidare dei propri strumenti. bisogna tornare ai dati della pista e all'esperienza precedente”, ha spiegato Christian Horner nelle ultime settimane sulle mancate correlazioni.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Attualmente la galleria del vento in uso dalla Red Bull è tra quelle con più anni alle spalle e non si trova a Milton Keynes, bensì a Bedford, a poco meno di un’ora dalla sede della scuderia. Una distanza non insormontabile ma che, chiaramente, richiede degli spostamenti e un certo grado di organizzazione per testare delle novità, specie considerando che il reparto compositi, dove si possono apportare delle modifiche ai modelli in uso in galleria si trova proprio a Milton Keynes.

Per dare un’idea, uno dei punti di forza della galleria del vento Aston Martin non sarà solo il fatto che sarà estremamente moderna e con una sensoristica molto più avanzata, ma anche che sarà collegata direttamente al reparto compositi a Silverstone, in modo che i tecnici potranno intervenire in tempi più brevi. Chiaramente, nella valutazione dell’efficacia di una galleria del vento ci sono però anche differenti elementi che vanno tenuti in considerazione.

Parlando dei problemi che stanno affliggendo la galleria del vento della Red Bull, Helmut Marko ha detto come ci siano diversi aspetti che stanno limitando il lavoro degli ingegneri ora che la sfida si fa sempre più intensa. “Una galleria del vento più moderna sarebbe d'aiuto in questo momento. La nostra galleria del vento è un modello del dopoguerra costruito dall'esercito britannico. E naturalmente ha i suoi svantaggi: la temperatura esterna, le distanze molto lunghe, il tempo di riscaldamento e tutto il resto. Ormai siamo indietro di molto su questo fronte”, ha spiegato il consulente della Red Bull in un’intervista alla testata gemella di Motorsport.com, Motorsport-Total.com. Infatti, anche la temperatura interna deve raggiungere un determinato obiettivo e se l'aria esterna è troppo calda o fredda, si impiega più tempo ad ottenere il target desiderato.

Elementi di cui bisogna tenere conto, non solo perché la galleria attuale sta mostrando i suoi limiti, ma anche perché con il sistema attuale di ore in galleria del vento basato sulla posizione in classifica, Red Bull ha avuto meno tempo delle altre squadre a disposizione per sviluppare la propria vettura. Proprio per questo, diventa cruciale essere efficienti e sfruttare al meglio le ore concesse dal regolamento.

McLare ha costruito una nuova galleria del vento ed è uno dei punti di forza nella competività ritrovata Foto di: McLaren

Aspetti di cui Red Bull è consapevole e, non a caso, già dallo scorso anno, ancor prima del calo visto nel corso di questa stagione, ha investito per la costruzione di una nuova galleria del vento, che non sarà più a Bedford, bensì proprio vicino alla sede di Milton Keynes, garantendo così diversi vantaggi. Un tema che ha spinto anche Racing Bulls a spostare la propria sede da Bicester, dove vi è una galleria del vento che però non viene più usata da tre anni, proprio a Milton Keynes, dove gli ingegneri potranno sfruttare tutte le nuove strutture che sta mettendo in piedi Red Bull.

Il progetto è già in fase di costruzione, ma chiaramente i tempi saranno piuttosto lunghi. Ciò significherà che la nuova galleria del vento non potrà essere sfruttata non solo per lo sviluppo della macchina 2025, ma nemmeno per la realizzazione della monoposto 2026, quella con cui arriverà una rivoluzione tecnica di grande impatto anche sul piano aerodinamico. Per quanto si tratterà di un’era in cui sicuramente le Power Unit avranno un ruolo significativo, sarà altrettanto centrale comprendere rapidamente come far funzionare al meglio l’aerodinamica, in un sottile equilibrio tra il carico e il drag generato.

La speranza è che, come spiegato da Marko, la nuova galleria del vento possa essere in funzione già nel 2026, in modo da poter aiutare nello sviluppo e, per riuscire a ridurre i tempi di costruzione, il consulente della Red Bull ha sottolineato come si stia pensando a un approccio particolare. “La galleria del vento è in fase di costruzione e abbiamo anche acquistato il nostro edificio perché, se si riesce a far incastrare determinati elementi e a far entrare tutti i pezzi, si può risparmiare anche metà anno come tempi di costruzione e questo è possibile con questo edificio”.