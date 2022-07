F1 | Red Bull: incognita gomma hard, ma con la certezza Verstappen

Carica lettore audio

Il Max Verstappen versione 2022 trasmette un senso di solidità. Nel commentare il cammino che questo ragazzo ha percorso in Formula 1 ci si è spesso dimenticati della sua età, non certo un alibi, ma una variabile importante per comprendere gli eccessi in pista e nel paddock visti nelle precedenti stagioni.

Oggi, a 24 anni, Verstappen è una colonna portante del progetto Red Bull, con tutti gli ingredienti necessari per lasciare un solco molto profondo nella storia della Formula 1. Ieri nelle qualifiche di Silverstone è stato di gran lunga il pilota più veloce in pista, ma una bandiera gialla gli ha tolto una pole position che sembrava già essere in archivio come la sedicesima della carriera.

Non molto tempo fa Max avrebbe sbraitato, per radio e in conferenza stampa, sottolineando che la pole gli era stata scippata dalle circostanze, ma oggi non è più così. Terminate le qualifiche la testa era già alla gara, e ai 25 punti in palio.

È ciò che ha imparato lo scorso anno, una stagione emotivamente terribile che ha però permesso a Verstappen non solo di conquistare il suo primo titolo mondiale, ma anche di crescere molto come pilota. La tendenza a fornire risposte secce e brevissime è quella di sempre, ma oggi Max analizza di più, e lo fa in modo quasi cinico.

"Il testacoda? L’ho fatto per scaldare meglio le gomme", ha spiegato sorridendo. Poi è passato ad un’analisi delle sue qualifiche: "È andato tutto bene. Solo l’ultimo giro non è stato fortunato, ho visto la bandiera gialla e ho alzato per non incappare in sanzioni. Non importa, la macchina era molto buona, ed anche se dispiace sempre un po' perdere una pole position i punti si assegnano in gara".

"Ho apprezzato molto i miglioramenti che ci sono stati dalla FP2 di venerdì alla FP3, mi va bene sperare in vista della corsa anche se ci saranno diversi punti interrogativi. La pista sarà probabilmente poco gommata, a causa della pioggia, e non abbiamo molti riferimenti per prevedere la durata degli pneumatici".

Le condizioni ambientali sono una variabile critica in vista della gara, ma Verstappen ha trasmesso un messaggio molto chiaro, ovvero che partirà con un solo obiettivo. Interrogato in merito alla possibilità di impostare la corsa con un atteggiamento conservativo (la classifica di campionato glielo permetterebbe) Max è stato molto chiaro.

"L'obiettivo è sempre quello di portare a casa il massimo dei punti possibili, è così che ho affrontato ogni singola gara fino ad ora, quindi non vedo perché questa gara debba improvvisamente essere diversa. Se avrò l'opportunità di vincere lo farò sicuramente".

In casa Red Bull la variabile più temuta è la gestione della gomma hard, mescola che nelle gare precedenti è stata interpretata meglio dalla Ferrari. Le temperature giocheranno un ruolo importante, e sia Verstappen che Perez sperano che l’asfalto non superi i 40°. Un altro passaggio chiave sarà la partenza.

Se Max sfilerà al comando ci sarà la concreta possibilità che nel primo stint (che presumibilmente tutti i big affronteranno con gomme medie) possa prendere un certo margine sugli inseguitori, ipotecando pesantemente la vittoria. Ma esiste anche uno scenario opposto, ed è quello di vedere sfilare al comando le due Ferrari. In questo caso la corsa di Verstappen sarà decisamente più in salita.