Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Red Bull: in Austria la RB18 ha paura di non respirare Fra le squadre top, solo il team di Milton Keynes ha introdotto delle modifiche dopo Silverstone. Si tratta di novità introdotte per garantire l'affidabilità della power unit e dei freni a discapito dell'efficienza aerodinamica. Ecco cosa ha deliberato il direttote tecnico Pierre Waché per la gara di casa che si corre in altura a 700 metri e con aria rarefatta.