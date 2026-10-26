Commento

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere

Il terzo posto di Verstappen ad Austin lascia l'amaro in bocca alla Red Bull, un segnale di quanto siano cambiate le aspettative dopo il recupero tecnico degli ultimi mesi. Mekies riconosce la superiorità di Antonelli, ma indica anche i problemi nella gestione delle gomme e nelle partenze.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 ott 2026, 10:32

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

C'è un aspetto del bilancio Red Bull al termine del Gran Premio degli Stati Uniti che racconta meglio di qualsiasi dato il percorso compiuto dalla squadra negli ultimi mesi. “Siamo un po' frustrati per il terzo posto, ed è una buona notizia”. Laurent Mekies ha sintetizzato così lo stato d'animo del team dopo una gara nella quale Max Verstappen non è riuscito a inserirsi nella lotta per la vittoria, concludendo alle spalle di Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

Una delusione che soltanto qualche mese fa sarebbe stata difficile da immaginare. La Red Bull ha progressivamente recuperato il divario tecnico che l'aveva penalizzata nella prima parte della stagione, tornando a essere una presenza costante nelle posizioni di vertice. Il podio non è più un traguardo da celebrare, ma un risultato che può lasciare insoddisfatti.

Austin, però, ha ricordato che il recupero non è ancora completo. La monoposto è diventata molto più competitiva, ma alcune debolezze tecniche continuano a condizionarne il potenziale. E quando i distacchi si riducono, anche problemi apparentemente secondari possono fare una differenza importante.

Antonelli superiore, ma la strategia non ha aiutato

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Mekies non ha cercato giustificazioni per il risultato di Verstappen. La Mercedes di Antonelli aveva un passo superiore e, secondo il team principal, la scelta strategica non avrebbe cambiato il confronto diretto con il vincitore. “Credo che Kimi avesse più passo di noi. Non possiamo utilizzare le gomme o la strategia come scusa. Oggi era più veloce, bisogna riconoscerlo”.

Il discorso cambia, però, analizzando la lotta per la seconda posizione. La Red Bull ha scelto una strategia a due soste, ma non è riuscita a sfruttare uno dei punti di forza mostrati abitualmente dalla monoposto: la capacità di ottenere prestazione dalle mescole più morbide.

“Normalmente abbiamo un certo vantaggio rispetto agli avversari con le gomme più morbide, ma oggi non siamo riusciti a sfruttarlo. Max ha sofferto un degrado piuttosto elevato con entrambi i set di soft, e questo non ci ha aiutato a rendere efficace la seconda sosta”.

Particolarmente significativo è stato il secondo stint, affrontato con pneumatici soft attraverso una scelta che non rappresentava il piano strategico iniziale. Una decisione sulla quale la squadra intende tornare per comprendere le ragioni del degrado incontrato. Il comportamento della mescola hard, risultata particolarmente efficace sulle monoposto avversarie, ha inevitabilmente alimentato qualche interrogativo. Mekies non ha escluso che una scelta differente avrebbe potuto aiutare Verstappen nella sfida con Leclerc.

“Quando finisci a pochi secondi da Charles, è inevitabile pensare che una gomma più resistente avrebbe potuto aiutarti. Non lo sapremo mai, ma è evidente che oggi non siamo riusciti a estrarre dalle mescole morbide il vantaggio che normalmente abbiamo”.

Non c'è quindi la certezza che una strategia differente avrebbe garantito il secondo posto. Resta però un dato: la Red Bull non è riuscita a sfruttare completamente il potenziale degli pneumatici, mentre Ferrari e Mercedes hanno trovato nella mescola hard una risorsa importante.

Il problema delle partenze pesa sempre di più

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Logan Riely / Getty Images

L'altra criticità evidenziata da Mekies riguarda le partenze, un tema che accompagna la Red Bull dall'inizio della stagione e che non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Il team principal ha spiegato come il problema sia molto più complesso di quanto possa apparire dall'esterno. Non riguarda esclusivamente la frizione, ma coinvolge numerose aree tecniche, dalla power unit al cambio, fino ai sistemi che gestiscono la trasmissione della coppia alle ruote.

“Le prestazioni in partenza coinvolgono praticamente tutti i reparti dell'azienda, probabilmente con l'eccezione dell'aerodinamica. Abbiamo fatto grandi progressi rispetto all'inizio dell'anno, quando le nostre partenze erano davvero negative, ma non siamo ancora al livello dei migliori”. Il paradosso è che questo limite è diventato ancora più penalizzante proprio grazie alla crescita della monoposto.

“Adesso che la macchina è migliorata molto e siamo tornati a lottare nelle prime posizioni, il deficit nelle partenze fa ancora più male, perché gli avversari intorno a noi sono molto forti”. Mekies non ha nascosto che la soluzione definitiva richiederà tempo. La squadra continuerà a cercare piccoli miglioramenti nelle prossime gare, ma per colmare completamente il divario saranno necessarie modifiche hardware significative, previste soltanto per il 2027.

Un'ammissione importante: la Red Bull sa già che dovrà convivere con questa debolezza fino alla conclusione del campionato.

La power unit è ancora un cantiere aperto

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il recupero tecnico della Red Bull è stato accompagnato anche dai progressi della power unit sviluppata internamente, ma Mekies ha respinto l'idea che il lavoro sul motore sia ormai completato e che la squadra possa concentrare tutte le risorse sul telaio. “Fareste fatica a trovare una sola persona in Red Bull Powertrains convinta che il motore sia ormai a posto. Stiamo lavorando a miglioramenti enormi in tutte le aree della power unit, esattamente come facciamo con il telaio”.

Il riferimento non riguarda soltanto la potenza massima. Mekies ha sottolineato l'esistenza di migliaia di aspetti legati alla guidabilità sui quali è ancora possibile intervenire. È proprio l'integrazione tra power unit e monoposto a rappresentare uno dei principali obiettivi del progetto. La scelta di sviluppare internamente il motore nasce anche dalla possibilità di ricercare vantaggi competitivi attraverso una progettazione sempre più coordinata tra le differenti aree tecniche. Il messaggio è chiaro: la Red Bull ha compiuto progressi importanti, ma la maturazione del progetto è ancora lontana dall'essere conclusa.

Una squadra tornata a ragionare da protagonista

Max Verstappen, Red Bull Racing

Il terzo posto di Austin lascia quindi un bilancio contrastante. Da una parte c'è la conferma di una Red Bull tornata stabilmente nelle posizioni che contano, dall'altra la consapevolezza che la competitività ritrovata non è ancora accompagnata da un'esecuzione altrettanto efficace in ogni fase del weekend.

Anche le difficoltà nelle comunicazioni radio, ripresentatesi per la seconda gara consecutiva, hanno aggiunto complicazioni al lavoro della squadra. Mekies ha ammesso che la causa non è stata ancora completamente identificata, riconoscendo che si tratta di un problema che non dovrebbe assorbire così tante energie.

Sono dettagli che, sommati alle difficoltà nelle partenze e alla gestione degli pneumatici, contribuiscono a spiegare perché la Red Bull non sia ancora riuscita a trasformare il recupero tecnico in una competitività costante ai massimi livelli.

La differenza rispetto all'inizio della stagione è però sostanziale. Allora il problema era soprattutto trovare la velocità necessaria per competere con gli avversari. Oggi la velocità è tornata, anche se non sempre sufficiente per vincere, e l'attenzione si concentra sempre più sulla capacità di sfruttarla. E la frustrazione per il terzo posto di Verstappen, sottolineata da Mekies, è forse il segnale più evidente di quanto siano cambiate le ambizioni della squadra.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Città del Messico

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto





F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi





F1 | McLaren, quarta fila ad Austin. Norris: "La macchina più difficile che abbia mai guidato"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | McLaren, quarta fila ad Austin. Norris: "La macchina più difficile che abbia mai guidato"

More from

Max Verstappen





F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



18 h



F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"





GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



5 g



GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão





GT World | Verstappen fa scintille, rimonta 15 posizioni in 45 minuti: "Ho imparato molto e mi sono divertito"



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



8 g



GT World | Verstappen fa scintille, rimonta 15 posizioni in 45 minuti: "Ho imparato molto e mi sono divertito"

More from

Red Bull Racing





F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls





F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



16 min



F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere





MotoGP | Ecco come è stato progettato il piano che seguirà Jorge Martin per provare a correre a Sepang



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



46 min



MotoGP | Ecco come è stato progettato il piano che seguirà Jorge Martin per provare a correre a Sepang





F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Città del Messico



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



1 h



F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Città del Messico





MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti