Analisi

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F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls

Liam sta disputando una delle sue migliori stagioni, contribuendo alla quinta posizione della Racing Bulls nel Costruttori. Eppure la conferma per il 2027 non è scontata. La candidatura di Tsolov mette Red Bull davanti a una scelta che coinvolge le due anime della squadra di Faenza: ottenere risultati o continuare a formare i campioni del futuro.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 24 ott 2026, 13:31

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

C'è un caso Lawson in Red Bull, ma questa volta non c'è nulla da imputare a Liam. Anzi, il paradosso è che a creare un grattacapo ai vertici del gruppo austriaco è proprio l'ottimo rendimento garantito dal pilota neozelandese nel corso della stagione. Una crescita costante, accompagnata da risultati concreti, che ha contribuito in modo determinante alla quinta posizione attualmente occupata dalla Racing Bulls nella classifica Costruttori.

Lawson non ha portato punti soltanto alla squadra di Faenza. Quando è stato chiamato a sostituire Isack Hadjar per tre weekend di gara, ha risposto presente anche al volante della Red Bull, conquistando un sesto e un settimo posto. Prestazioni che hanno confermato la maturità raggiunta da un pilota che, dopo un percorso non sempre lineare, sembra aver trovato continuità e consapevolezza dei propri mezzi.

In una squadra tradizionale, la conferma di Lawson per il 2027 sarebbe probabilmente una formalità. E non è affatto escluso che Liam possa essere al via del prossimo mondiale con Racing Bulls. Anzi, le possibilità restano concrete. Il problema è che la struttura Red Bull non segue necessariamente le logiche delle altre squadre.

Le due anime della Racing Bulls

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

È qui che emerge la particolarità del caso. Racing Bulls è una squadra di Formula 1 chiamata a ottenere risultati, conquistare punti e migliorare la propria posizione nel mondiale Costruttori. Ma è anche, e soprattutto, uno strumento strategico del gruppo Red Bull, nato per offrire un'opportunità ai migliori talenti del programma junior e valutarne il potenziale in vista di un eventuale passaggio nella squadra principale.

Due anime che normalmente convivono senza particolari difficoltà, ma che in determinate circostanze possono entrare in conflitto. La quinta posizione nella classifica Costruttori rappresenta un risultato importante per Faenza, sia sul piano sportivo sia su quello economico. E la prospettiva di affrontare il 2027 con una coppia formata da Lawson e Arvid Lindblad offre vantaggi evidenti.

Dopo due stagioni nelle quali la squadra ha dovuto accompagnare la crescita di un esordiente, Racing Bulls potrebbe finalmente contare su due piloti già inseriti nella realtà della Formula 1. Una condizione che consentirebbe di concentrare maggiori risorse sullo sviluppo tecnico e sulla competitività della monoposto.

Ma la missione originaria della squadra satellite non è mai stata esclusivamente quella di massimizzare i risultati immediati. Il suo compito principale resta individuare i piloti in grado di compiere il salto verso Red Bull. E, possibilmente, scoprire un altro Max Verstappen.

È proprio questa prospettiva a rendere meno scontata la posizione di Lawson. Il neozelandese sta dimostrando di essere un pilota solido, veloce e affidabile, ma non sembra rappresentare il profilo sul quale Red Bull intende costruire il proprio futuro a medio e lungo termine. Una valutazione che non sminuisce quanto mostrato in pista, ma che risponde a criteri differenti rispetto a quelli di una squadra tradizionale.

La candidatura di Tsolov

Nikola Tsolov, Racing Bulls

Foto di: Red Bull Content Pool

Se si torna alla funzione originaria di Racing Bulls, il candidato più coerente per il 2027 potrebbe essere Nikola Tsolov. Il giovane bulgaro, protagonista di una buona stagione in Formula 2 che lo vede attualmente secondo in classifica alle spalle di Rafael Câmara, rappresenta esattamente il tipo di talento che il programma Red Bull è stato creato per individuare e promuovere.

Offrirgli un sedile a Faenza significherebbe proseguire nella politica di valorizzazione dei giovani, mettendo alla prova un pilota sul quale il gruppo potrebbe decidere di investire per il futuro. Risultati permettendo, ovviamente.

Sarebbe una scelta cinica nei confronti di Lawson, ma perfettamente logica rispetto agli obiettivi del programma. D'altronde, la storia della Red Bull è ricca di decisioni nelle quali il potenziale futuro ha avuto un peso superiore ai risultati ottenuti nel presente. Eppure, questa volta la situazione presenta alcune sfumature differenti.

Il fattore umano e il nuovo corso di Mekies

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Con Laurent Mekies al vertice della Red Bull potrebbe trovare spazio anche una valutazione meno rigida, capace di considerare non soltanto il potenziale dei giovani piloti, ma anche il percorso compiuto da chi ha già avuto la propria opportunità.

Non sarebbe necessariamente una rottura con il passato. Helmut Marko ha sempre gestito il programma junior seguendo principi molto chiari, senza nascondere ai piloti le regole del gioco. Chi entra nell'universo Red Bull sa di avere a disposizione opportunità importanti, ma anche di essere sottoposto a una pressione costante, con la consapevolezza che un altro talento può essere pronto a prendere il suo posto. È una filosofia che ha prodotto risultati straordinari, ma che ha anche comportato decisioni difficili.

Il caso Lawson potrebbe offrire l'occasione per introdurre una sensibilità differente. Liam ha attraversato momenti complicati, ha dovuto ricostruire la propria credibilità e nel 2026 ha risposto nel modo migliore possibile: con le prestazioni. Weekend dopo weekend ha mostrato una versione più matura di sé stesso, diventando un riferimento importante per Racing Bulls.

C'è quindi anche una dimensione umana da considerare. La Red Bull gli ha offerto una grande opportunità, ma Lawson ha dimostrato di saperla sfruttare. Concedergli un'altra stagione a Faenza non significherebbe necessariamente rinunciare alla ricerca del prossimo grande talento. Potrebbe essere semplicemente il riconoscimento di un percorso di crescita che merita continuità.

Una soluzione che non sacrifica nessuno

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Esiste, inoltre, una strada che permetterebbe di conciliare le due esigenze. Confermare Lawson per il 2027 e indirizzare Tsolov verso un'esperienza nella Super Formula giapponese. Non sarebbe una bocciatura per il giovane bulgaro, ma un'ulteriore tappa di formazione prima del possibile debutto in Formula 1 nel 2028. Un percorso già sperimentato con successo dalla Red Bull nel 2017 con Pierre Gasly, che affrontò il campionato giapponese prima di approdare nella massima categoria.

Per Tsolov significherebbe confrontarsi con monoposto molto performanti e con un ambiente tecnico e sportivo differente, accumulando un'esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa nel momento del passaggio in Formula 1.

La scelta che attende Red Bull è quindi meno semplice di quanto possa sembrare. Confermare Lawson significherebbe premiare un pilota che ha saputo superare le difficoltà, ritrovando competitività e maturità. Puntare immediatamente su Tsolov vorrebbe dire restare fedeli alla filosofia che ha permesso al gruppo di scoprire alcuni dei migliori talenti della Formula 1. Due decisioni entrambe comprensibili, ma che raccontano priorità differenti. E forse, per una volta, il problema di Red Bull non è trovare un pilota all'altezza del sedile, ma decidere se sia giusto toglierlo a chi ha dimostrato di meritarlo.

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