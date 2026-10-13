Ultime notizie

Formula 1 Singapore

F1 | Red Bull ha scavalcato Mercedes? Ora la RB22 sembra il nuovo riferimento del Circus

La squadra di Milton Keynes con l'ultimo pacchetto di aggiornamento introdotto a Baku ha iniziato un dominio tecnico che ha permesso a Verstappen di vincere due GP di fila e una garetta. Scopriamo come lo staff di Pierre Waché ha invertito una tendenza negativa che sembrava condizionata dall'esodo di diversi ingegneri di spicco.

Franco Nugnes

Pubblicato: 13 ott 2026, 07:59

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Chi andava sostenendo che gli sviluppi nell’arco della stagione 2026 sarebbero stati determinanti nel risultato finale, non si è sbagliato di molto. Kimi Antonelli nel GP degli Stati Uniti ad Austin potrebbe chiudere la partita mondiale con cinque gare d’anticipo.

Non sarebbe un record perché Michael Schumacher nel 2002 con la Ferrari F2002 liquidò i conti iridati nel GP di Francia a Magny Cours quando mancavano ancora sei gare alla fine.

Il bolognese, finora vincitore in otto delle diciassette gare disputate, ha capitalizzato la superiorità tecnica della Mercedes W17 che, specie nella prima parte del campionato, ha dominato il campo con una netta superiorità della power unit associata ad un ottimo telaio e una valida aerodinamica.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

La squadra di Brackley, a dispetto degli altri tre top team (Ferrari, Red Bull e McLaren) che hanno cercato di parcellizzare gli aggiornamenti con frequenti pacchetti evolutivi, ha preferito raccogliere gli interventi più corposi in pochi momenti della stagione: il primo è stato in Canada, il secondo più modesto in Belgio e l’ultimo in Azerbaijan. Il pacchetto da basso carico portato a Spa-Francorchamps non ha entusiasmato i piloti di Toto Wolff e non si è più visto a Monza, mentre quello che è apparso a Baku, almeno inizialmente, non era previsto nei piani della Stella.

Lo staff diretto da James Allison e Simone Resta ha preferito anticipare alcuni concetti che sarebbero stati destinati al 2027 nel tentativo di contenere quella che, in estate, era parsa l’inizio di una rimonta della McLaren che si era imposta con Lando Norris in Ungheria e Olanda.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

La squadra di Woking, invece, sembra aver perso il... filo dello sviluppo con l’ultimo aggiornamento che ha cambiato la filosofia aerodinamica della MCL40 grazie a pance più svasate di nuovo disegno, associate a fondo, bargeboard e cofano motore rivisti. Lando Norris e Oscar Piastri imputano alla vettura papaya di essere diventata difficile da guidare e che per cercare il limite rischiano di commettere più errori.

Chi è salita in cattedra, invece, è la Red Bull: Max Verstappen dal GP d’Italia è il pilota che ha totalizzato più punti. L’olandese ha raccolto 109 lunghezze, facendo meglio anche di Kimi Antonelli, secondo a 98 punti, seguito da Charles Leclerc terzo con la Ferrari a 60 e da George Russell a 55, mentre Lewis Hamilton si è fermato a 46 punti, con la coppia “gambero” della McLaren che non è andata oltre 42 punti con Norris e 32 con Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images

Il quattro volte campione del mondo ha infilato una splendida sequenza da podio: terzo a Monza e poi due secondi posti a Madring e Baku, prima del ritorno alla vittoria di Sepang e Singapore. Un crescendo rossiniano che è culminato nella capitale azera con l’introduzione dell’ultimo pacchetto di novità: se la McLaren ha toppato l’evoluzione della MCL40, la Red Bull ha trovato la retta via. La drastica riduzione di peso (la RB22 era nata con più di 15 kg in sovrappeso, che costava almeno mezzo secondo al giro) associata allo sviluppo dell’aerodinamica ha permesso alla squadra di Milton Keynes di trovare un buon bilanciamento che ha consentito a Verstappen di tornare a vincere due GP e una garetta.



La Red Bull, in questo momento, rappresenta il nuovo punto di riferimento tecnico del Circus. E a dirlo senza mezzi termini è Giorge Russell. Il sorpasso sulla Mercedes è misurabile: la Stella ha cercato di reagire con un aggiornamento che non ha dato nell’immediato i risultati attesi, anche se ha in pancia tre decimi di prestazione pura. È verosimile che la Mercedes abbia anticipato delle soluzioni che sarebbero state pensate per una prima versione della W18 del 2027.

La Mercedes W17 a Singapore ha provato brevemente una nuova ala anteriore (in basso)

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Antonelli sulla nuova versione della W17 ha sperimentato per un paio di run della FP1 di Singapore un’ala anteriore inedita che poi è stata rimessa in frigorifero, perché destinata per Austin. Negli Stati Uniti anche la Ferrari avrà l’ultima evoluzione della SF-26 per questa annata, per cui la rossa conta di fare il salto di qualità per ambire alla terza affermazione, ma la Red Bull può contare sull’aver trovato un prezioso equilibrio che le consente non solo di valorizzare Super Max, ma anche far togliere delle soddisfazioni ad Isack Hadjar.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

E non lo nasconde nemmeno Laurent Mekies, team principal di Milton Keynes: “Possiamo vincere ovunque – ha ammesso il francese – ma gli altri continueranno a sviluppare. Abbiamo avuto la velocità necessaria per puntare al successo e i circuiti (Sepang e Singapore) sono sufficientemente diversi tra loro da far pensare che la monoposto possa essere competitiva anche su altre tipologie di pista. È quello che pensiamo anche noi, considerando quanto abbiamo dimostrato”.

La Red Bull è riuscita nel portare al vertice la sua power unit al debutto solo al 16esimo GP: i “bibitari”, come erano stati definiti quando da parvenu sono entrati nel Circus, hanno saputo costruire monoposto vincenti con l’ingegno di Adrian Newey, oscurando marchi storici dell’automotive. Con il regolamento 2026 si sono trasformati in Costruttori di motori e subito si sono visti riconoscere dalla FIA il ruolo di benchmark per il 6 cilindri endotermico, ritenendo il DM01 realizzato in collaborazione con Ford, il riferimento in base al quale concedere l’ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) agli avversari.

Ecco la power unit della Red Bull RB22

Foto di: AG Photo



Red Bull, acquisendo l’esperienza Mercedes con l’arrivo di Ben Hodgkinson e dei suoi accoliti da Brixworth, ha centrato un vero e proprio miracolo. La RB22 è nata male, ma ora è diventata la vettura di riferimento, trovando doti troppo a lungo rimaste nascoste.



Verstappen si candida a un’ennesima rimonta per ambire al secondo posto nel mondiale piloti, (George Russell è solo a 17 lunghezze) mentre la squadra di Milton Keynes può aspirare al sorpasso della McLaren nel mondiale Costruttori per il terzo posto, visto che è lontana solo sette punti.



La Red Bull sembrava avesse sbagliato la macchina per il nuovo regolamento, avendo tolto forse troppo tempo allo sviluppo della RB22 per seguire alla fine dello scorso anno l’ultima vettura a effetto suolo nell’inseguimento a Norris, ma il gruppo tecnico di Pierre Waché ha ritrovato la strada maestra. E se consideriamo che a Milton Keynes stanno ultimando la nuova galleria del vento che andrà a sostituire quella obsoleta di Bedford (nata negli Anni ‘40), è facile aspettarsi una squadra molto aggressiva.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Red Bull, Mekies avverte: "Possiamo vincere ovunque, ma gli altri continueranno a sviluppare"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?



Formula 1



Formula 1



Singapore



22 h



F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?





F1 | Ioverno: "Ferrari vicina alla pole, 5 centesimi non sono nulla. Max ieri? Meritava una penalità"



Formula 1



Formula 1



Singapore



2 g



F1 | Ioverno: "Ferrari vicina alla pole, 5 centesimi non sono nulla. Max ieri? Meritava una penalità"





F1 | Mercedes: Antonelli cambia assetto per la qualifica, ha capito come funziona la nuova W17



Formula 1



Formula 1



Singapore



2 g



F1 | Mercedes: Antonelli cambia assetto per la qualifica, ha capito come funziona la nuova W17

More from

Red Bull Racing





F1 | Red Bull, Mekies avverte: "Possiamo vincere ovunque, ma gli altri continueranno a sviluppare"



Formula 1



Formula 1



Singapore



15 h



F1 | Red Bull, Mekies avverte: "Possiamo vincere ovunque, ma gli altri continueranno a sviluppare"





F1 | Verstappen e il potere della reputazione: così Max condiziona i suoi rivali



Formula 1



Formula 1



Singapore



23 h



F1 | Verstappen e il potere della reputazione: così Max condiziona i suoi rivali





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Red Bull ha scavalcato Mercedes? Ora la RB22 sembra il nuovo riferimento del Circus



Formula 1



F1 Formula 1



Singapore



11 min



F1 | Red Bull ha scavalcato Mercedes? Ora la RB22 sembra il nuovo riferimento del Circus





MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"



MotoGP



MtGP MotoGP



Indonesia



52 min



MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"





Ritorno di un'icona: Alpine presenta la spettacolare A310 Vision



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Ritorno di un'icona: Alpine presenta la spettacolare A310 Vision





F1 | Red Bull, Mekies avverte: "Possiamo vincere ovunque, ma gli altri continueranno a sviluppare"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapore



15 h



F1 | Red Bull, Mekies avverte: "Possiamo vincere ovunque, ma gli altri continueranno a sviluppare"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti