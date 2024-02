F1 | Red Bull ha fretta: Max vuole passare ai dischi Brembo

La Red Bull è una macchina in continua evoluzione. La RB20 nei tre giorni di test ha provato i dischi in carbonio della Brembo, alternandoli a quelli abituali della Carbon Industrie. Il primo esperimento era stato fatto l’anno scorso al GP del Messico durante il primo turno di prove libere con un Max Verstappen entusiasta di adottare una soluzione che la Ferrari stava già usando sulla SF-23.

Il disco Brembo con 1.050 fori che era stato sperimentato in Messico sulla RB19 di Verstappen Photo by: Giorgio Piola

Durante la prima giornata di collaudi c’era stato un surriscaldamento nel corner anteriore sinistro prontamente controllato dai meccanici di Milton Keynes, ma aveva riguardato un run nel quale erano stati utilizzati i materiali francesi.

I dati raccolti dai tecnici di Pierre Waché e i feedback positivi dei piloti stanno spingendo i vertici della squadra a valutare il passaggio ai dischi italiani già nel prossimo GP del Bahrain. Nei piani di sviluppo della Red Bull il cambiamento sarebbe dovuto avvenire a stagione di F1 avviata, mentre l’intenzione sarebbe di non perdere troppo tempo.

La Red Bull, quindi, si uniformerebbe nell’uso di materiali Brembo per disco, pinza e pastiglie. Gli ultimi due componenti negli anni sono stati sviluppati dalla Casa bergamasca in stretta collaborazione con lo staff di Milton Keynes che ha sempre potuto contare su un impianto tailor made, pensato in esclusiva sulle specifiche richieste da Adrian Newey.

Max Verstappen, Red Bull Racing, spinge sul team per usare dischi Brembo Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

A Sakhir abbiamo visto un disco in carbonio con 1.050 fori di raffreddamento: una soluzione che risponde alle esigenze di raffreddamento dell’impianto su un tracciato come quello del Bahrain. Una delle caratteristiche vincenti di Max Verstappen è proprio la fase di staccata, dove il campione olandese esalta le sue qualità: con i dischi italiani avrà l’opportunità di esasperare ulteriormente questa caratteristica per la stabilità che il carbonio nostrano è in grado di assicurare nell’arco di un weekend di gara.