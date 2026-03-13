Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

Formula 1
Cina
F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

MotoGP
MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

F1 | Komatsu: "Per i GP in Medio Oriente serve una decisione entro questa settimana"

Formula 1
Cina
F1 | Komatsu: "Per i GP in Medio Oriente serve una decisione entro questa settimana"

WEC | La 1812km del Qatar riprogrammata ad ottobre

WEC
Lusail
WEC | La 1812km del Qatar riprogrammata ad ottobre

F1 | Russell sembra temere più il graining che il via: "Stiamo migliorando molto le partenze"

Formula 1
Cina
F1 | Russell sembra temere più il graining che il via: "Stiamo migliorando molto le partenze"

WRC | Safari Rally, PS7-10: Solberg si difende da Ogier e resta al comando

WRC
Safari Rally Kenya
WRC | Safari Rally, PS7-10: Solberg si difende da Ogier e resta al comando
Analisi
Formula 1 Cina

F1 | Red Bull: giornata impietosa. Il problema non è la PU, ma la RB22

Prima giornata di pista a Shanghai tremenda per la Red Bull. Verstappen staccato di 1"7 dalla Mercedes e frenato non dalla power unit, ma dalla RB22 che "mangia" letteralmente le gomme sul passo gara.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il distacco tra il poleman George Russell e Max Verstappen, solo ottavo, è stato di 1”734. Per la Red Bull e qualifiche sprint di Shanghai sono state impietose, andando ben oltre le già poco rosee previsioni della vigilia. Nella sorpresa (in negativo) c’è un ulteriore dato inatteso: il problema che affligge Verstappen e Isack Hadjar (decimo) non è nell’area power unit, bensì il comportamento della monoposto. Uno scenario che alla vigilia della stagione pochi avrebbero potuto immaginare.

Le prime avvisaglie si erano intraviste nella sessione di prove libere del mattino. Non tanto nei tempi sul giro, quanto nel degrado degli pneumatici emerso dopo pochi giri percorsi in condizioni di gara. Il graining sulla gomma anteriore sinistra è un tema comune a tutti, ma non nella forma accusata dalla Red Bull. Sia Verstappen che Hadjar hanno visto un aprirsi un vero e proprio solco sullo pneumatico dopo poche tornate, con una situazione destinata a peggiorare progressivamente. Poi è arrivata la qualifica, ed anche sul giro secco la lista delle criticità non è stata meno preoccupante.

“L’intera giornata è stata un disastro – ha commentato Max – niente grip e niente ritmo. I problemi più gravi sono la mancanza di trazione e di equilibrio, perdiamo molto tempo in curva e questo innesca altri piccoli problemi. Ma la causa principale è che il comportamento della monoposto in curva è completamente sballato”. Colpisce non poco vedere le due Red Bull alle spalle dell’Alpine di Pierre Gasly. Anche se la squadra non era arrivata a Shanghai con il podio nel mirino, l’esito delle prime qualifiche del weekend è andato ben oltre le aspettative più prudenti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Cambi d’assetto? Ci daremo un'occhiata – ha concluso Max – ma al momento non ho idea di cosa potremo fare”. Hadjar può consolarsi in parte con la vicinanza al ritmo di Verstappen, un aspetto non secondario per un pilota al suo secondo weekend di gara in Red Bull. Ma anche nel suo caso, però, qualcosa che non è andato come previsto. In Q2 (con gomme medie) Isack ha girato in 1’33”620, a soli 56 millesimi da Verstappen. Passato in Q3 alle soft, il suo crono è però peggiorato di un decimo.

“Posso essere contento del giro che ho fatto, è stato buono – ha commentato – non sono troppo lontano da Max, quindi è positivo. Ma non so cosa sia successo al nostro ritmo: eravamo mezzo secondo più lenti. Abbiamo bisogno di un po' più di tutto per essere competitivi domani, il distacco da McLaren e Ferrari è stato maggiore rispetto allo scorso fine settimana, quindi dobbiamo capire il perché”.

Il problema d’assetto ha di fatto nascosto i passi avanti compiuti dai motoristi sul fronte della gestione dell’energia. “Stiamo imparando sempre di più e migliorando di settimana in settimana – ha confermato Pierre Waché - abbiamo già fatto passi avanti migliorando la gestione dell'energia sulla base di quanto appreso in Australia. Ma il nostro assetto per le qualifiche sprint non ha funzionato come avremmo voluto, quindi dobbiamo analizzare la prestazione e capire come possiamo migliorare in vista della gara sprint e delle qualifiche”.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Tecnica F1 | Ferrari: "Macarena" rinviata ma non bocciata
Prossimo Articolo F1 | Mercedes a un secondo dal record della pista: super motore, ma non solo

Top Comments

More from
Roberto Chinchero

F1 | McLaren: i 6 decimi di ritardo sono 2 di PU e 4 da attribuire alla MCL40

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | McLaren: i 6 decimi di ritardo sono 2 di PU e 4 da attribuire alla MCL40

F1 | Leclerc: "Duelli? Divertenti ma più strategici. Saremo più vicini a Mercedes"

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Leclerc: "Duelli? Divertenti ma più strategici. Saremo più vicini a Mercedes"

F1 | Trattativa clamorosa: è Mercedes che vuole rilevare le quote di Alpine

Formula 1
Formula 1
Cina
F1 | Trattativa clamorosa: è Mercedes che vuole rilevare le quote di Alpine
More from
Max Verstappen

Max: "Vogliamo che sia vera F1, ma oggi non lo è. Speriamo si possa fare qualcosa a breve"

Formula 1
Formula 1
Australia
Max: "Vogliamo che sia vera F1, ma oggi non lo è. Speriamo si possa fare qualcosa a breve"

F1 | Red Bull: Handjar terzo è una sorpresa, non la consistenza del motore

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Red Bull: Handjar terzo è una sorpresa, non la consistenza del motore

F1 | Max: "Non fa differenza dove mi qualifico. Non mi diverto. Mi sento vuoto"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Max: "Non fa differenza dove mi qualifico. Non mi diverto. Mi sento vuoto"
More from
Red Bull Racing

IGTC | Max carico per il Ring: "Non sono solo da F1 e non aspetterò i 40 anni per divertirmi"

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Max carico per il Ring: "Non sono solo da F1 e non aspetterò i 40 anni per divertirmi"

F1 | Red Bull: provate due strade opposte sul setup, ma il gap nasce tutto in 4 curve

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Red Bull: provate due strade opposte sul setup, ma il gap nasce tutto in 4 curve

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

Formula 1
Cina
F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

MotoGP
MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere