F1 | Red Bull: giornata impietosa. Il problema non è la PU, ma la RB22
Prima giornata di pista a Shanghai tremenda per la Red Bull. Verstappen staccato di 1"7 dalla Mercedes e frenato non dalla power unit, ma dalla RB22 che "mangia" letteralmente le gomme sul passo gara.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Il distacco tra il poleman George Russell e Max Verstappen, solo ottavo, è stato di 1”734. Per la Red Bull e qualifiche sprint di Shanghai sono state impietose, andando ben oltre le già poco rosee previsioni della vigilia. Nella sorpresa (in negativo) c’è un ulteriore dato inatteso: il problema che affligge Verstappen e Isack Hadjar (decimo) non è nell’area power unit, bensì il comportamento della monoposto. Uno scenario che alla vigilia della stagione pochi avrebbero potuto immaginare.
Le prime avvisaglie si erano intraviste nella sessione di prove libere del mattino. Non tanto nei tempi sul giro, quanto nel degrado degli pneumatici emerso dopo pochi giri percorsi in condizioni di gara. Il graining sulla gomma anteriore sinistra è un tema comune a tutti, ma non nella forma accusata dalla Red Bull. Sia Verstappen che Hadjar hanno visto un aprirsi un vero e proprio solco sullo pneumatico dopo poche tornate, con una situazione destinata a peggiorare progressivamente. Poi è arrivata la qualifica, ed anche sul giro secco la lista delle criticità non è stata meno preoccupante.
“L’intera giornata è stata un disastro – ha commentato Max – niente grip e niente ritmo. I problemi più gravi sono la mancanza di trazione e di equilibrio, perdiamo molto tempo in curva e questo innesca altri piccoli problemi. Ma la causa principale è che il comportamento della monoposto in curva è completamente sballato”. Colpisce non poco vedere le due Red Bull alle spalle dell’Alpine di Pierre Gasly. Anche se la squadra non era arrivata a Shanghai con il podio nel mirino, l’esito delle prime qualifiche del weekend è andato ben oltre le aspettative più prudenti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images
“Cambi d’assetto? Ci daremo un'occhiata – ha concluso Max – ma al momento non ho idea di cosa potremo fare”. Hadjar può consolarsi in parte con la vicinanza al ritmo di Verstappen, un aspetto non secondario per un pilota al suo secondo weekend di gara in Red Bull. Ma anche nel suo caso, però, qualcosa che non è andato come previsto. In Q2 (con gomme medie) Isack ha girato in 1’33”620, a soli 56 millesimi da Verstappen. Passato in Q3 alle soft, il suo crono è però peggiorato di un decimo.
“Posso essere contento del giro che ho fatto, è stato buono – ha commentato – non sono troppo lontano da Max, quindi è positivo. Ma non so cosa sia successo al nostro ritmo: eravamo mezzo secondo più lenti. Abbiamo bisogno di un po' più di tutto per essere competitivi domani, il distacco da McLaren e Ferrari è stato maggiore rispetto allo scorso fine settimana, quindi dobbiamo capire il perché”.
Il problema d’assetto ha di fatto nascosto i passi avanti compiuti dai motoristi sul fronte della gestione dell’energia. “Stiamo imparando sempre di più e migliorando di settimana in settimana – ha confermato Pierre Waché - abbiamo già fatto passi avanti migliorando la gestione dell'energia sulla base di quanto appreso in Australia. Ma il nostro assetto per le qualifiche sprint non ha funzionato come avremmo voluto, quindi dobbiamo analizzare la prestazione e capire come possiamo migliorare in vista della gara sprint e delle qualifiche”.
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