Red Bull: filming day a Silverstone con le novità della RB16

Dopo quasi tre mesi trascorsi in Giappone, i tecnici della Honda sono tornati nella sede che la Casa giapponese ha a Milton Keynes a due passi dalla factory della Red Bull Racing. Gli ingegneri nipponici sono riusciti ad atterrare in Inghilterra poco prima dell’entrata in vigore della quarantena, e nelle ultime due settimane hanno ripreso l’attività di preparazione all’intenso avvio del mondiale 2020.

La prima uscita post-Covid della Red Bull è pianificata il prossimo giovedì sul circuito di Silverstone, un filming day e vedrà in pista la RB16. Verstappen e Albon avranno a disposizione solo 100 chilometri complessivi per ritrovare il feeling con la monoposto, ma il team potrà raccogliere indicazioni dalla vettura che sarà in pista tra meno di due settimane a Spielberg con gli aggiornamenti tecnici previsti per la gara del debutto.

E a proposito del tracciato austriaco, Helmut Marko non ha digerito che la pista sia stata messa a disposizione per due giorni alla Renault, che la scorsa settimana ha completato un intenso test (con la monoposto 2018) con Ricciardo e Ocon.

“Per quanto siano scesi in pista con un telaio vecchio di due anni – ha commentato Marko - hanno potuto comunque utilizzare le power unit 2020, e sono rimasto impressionato dall’affidabilità che hanno confermato. Continuo a chiedermi se sia stata una mossa intelligente noleggiare il Red Bull Ring a una squadra rivale…".