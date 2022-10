F1 | Red Bull risponde alla FIA: "Non abbiamo sforato il Budget Cap"

Carica lettore audio

Red Bull Racing non ci sta. A poco meno di un'ora dalla pubblicazione da parte della FIA del comunicato con cui sono stati resi noti i risultati dell'indagine condotta dalla Cost Cap Administration in merito ai bilanci dei 10 team che hanno partecipato al Mondiale 2021 di Formula 1, la squadra di Christian Horner ha risposto per le rime diramando un breve comunicato in cui ha voluto dare la propria versione dei fatti.

Red Bull è stata mandata a giudizio presso il Cost Cap Administration Panel, perché sono state trovate violazioni procedurali e spese eccessive - pur inferiori al 5% - da parte del team che ha sede a Milton Keynes.

“La FIA Cost Cap Administration – ha comunicato la Federazione Internazionale - ha rilasciato il certificato di conformità a sette delle dieci squadre. Aston Martin è considerata in violazione procedurale del regolamento finanziario, Red Bull Racing è considerata in violazione procedurale e di spesa eccessiva, mentre Williams Racing ha rispettato i regolamenti finanziari in relazione al periodo di rendicontazione 2021 ad eccezione di una precedente violazione procedurale (Questa violazione è stata poi sanata dalla Williams in modo tempestivo, collaborativo e trasparente)”, recita una parte del comunicato FIA.

Il comunicato dal team che ha da poche ore festeggiato il secondo titolo iridato piloti di Max Verstappen recita così: "Prendiamo atto con sorpresa e disappunto delle conclusioni della FIA in merito a 'lievi violazioni dei regolamenti finanziari in materia di spese eccessive'".

"La nostra presentazione per il 2021 era al di sotto del limite del tetto dei costi, quindi dobbiamo rivedere attentamente le conclusioni della FIA, poiché siamo convinti che i costi rilevanti siano al di sotto dell'importo del tetto dei costi per il 2021".

"Nonostante le congetture e le posizioni di altri, esiste un processo previsto dai regolamenti con la FIA che seguiremo con rispetto mentre valutiamo tutte le opzioni a nostra disposizione".

Sebbene la FIA Cost Cap abbia rilevato che tutti i concorrenti abbiano agito in uno spirito di buona fede e cooperazione in ogni momento, la Cost Cap Administration sta determinando la linea d'azione appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento Finanziario proprio in relazione alle violazioni fatte da Red Bull e Aston Martin. Ulteriori informazioni - ha fatto sapere il comunicato diramato dalla FIA - saranno comunicate in conformità con il regolamento.