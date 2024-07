F1 | Red Bull: ecco la RB17, Hypercar nata dal genio di Newey

Uno dei grandi eventi del Festival of Speed di Goodwood 2024 era la presentazione della Red Bull RB17 e stamattina i veli sono caduti dalla nuova hypercar progettata da Adrian Newey e realizzata da Red Bull Advanced Technologies.

A Goodwood erano presenti Christian Horner, team principal e amministratore delegato di Red Bull Racing, lo stesso Adrian Newey e Rob Gray, direttore tecnico di Red Bull Advanced Technologies.

La vettura è una biposto con monoscocca in fibra di carbonio, spinta da un motore V10 semicompresso e montato in posizione centrale. La potenzia viene trasferita alle ruote posteriori attraverso un cambio in fibra di carbonio.

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

Con un peso inferiore a 900 chilogrammi e una potenza di oltre 1.200 cavalli, la RB17 garantisce tempi sul giro simili a quelli delle Formula 1 e velocità massime che superano i 350 km/h.

La hypercar sarà realizzata in appena 50 esemplari e, diversi di questi, sono già stati venduti. Red Bull Advanced Technologies ha seguito tutta la gestazione della vettura, dallo sviluppo del concetto iniziale fino alla consegna ai clienti.

Ogni cliente che comprerà la RB17 sarà accolto in Red Bull con un percorso completo, che comprende una serie di venti in pista per offrire ai proprietari del veicolo l'opportunità di sperimentare alcuni dei più grandi circuiti del mondo.

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

Red Bull ha fatto sapere che ogni Rb17 sarà personalizzata e i clienti potranno specificare tutto, dal colore della vernice esterna ai materiali degli interni, senza dimenticare i piccoli dettagli.

"Siamo entusiasti di presentare la RB17 al Goodwood Festival of Speed, un progetto che è uno dei più autentici ed emozionanti che Red Bull Advanced Technologies abbia intrapreso fino ad oggi", ha dichiarato Christian Horner, team principal e amministratore delegato di Red Bull Racing.

"Con 20 anni di eredità nel mondo della F1 da cui attingere e in quanto organizzazione incentrata sulle prestazioni, era logico per noi progettare la nostra Hypercar da zero. Combinando innovazione tecnica, risultati e fascino emotivo, la RB17 è un'auto di riferimento. Sono molto orgoglioso del team e sono lieto di assistere al suo debutto mondiale. Ci aspettiamo che la RB17 diventi un classico del futuro".

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

Adrian Newey, progettista della RB17, ha aggiunto: "Da molti anni meditavo sull'idea di accettare la sfida di progettare la nostra Hypercar, dal concept alla consegna, ed è stato un progetto e un viaggio magnifico. Il fatto che finalmente sia arrivato il giorno in cui tireremo fuori le coperte e vedremo nascere la RB17 è davvero notevole".

"La RB17 Hypercar racchiude tutto ciò che noi rappresentiamo: potenza, velocità e bellezza innegabili. È molto adattabile nelle sue capacità e ci siamo assicurati di progettarla a due posti, in modo che l'emozione di guidare a velocità da F1 possa essere goduta con un amico o un partner".