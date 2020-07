Red Bull: è nuova la paratia dell'ala posteriore

La Red Bull ha introdotto una modifica alla paratia laterale dell’ala posteriore. Sulla RB16 che è andata alle verifiche del GP della Stiria la squadra di Milton Keynes si è presentata con una interessante novità: i tecnici di Adrian Newey, infatti, per incrementare il carico posteriore hanno inserito cinque soffiaggi a forma di S da metà paratia verso il retrotreno.

Non solo ma è stato cambiato lo slot verticale che nella porzione più in alto si inclina verso l’anteriore, mentre la scorsa settimana era proprio l’opposto. Inoltre si è vista la comparsa di tre deviatori di flusso disposti in modo radiale che hanno il compito di agire sulla scia.

Il team di Milton Keynes deve decidere con quale configurazione di muso andare avanti nel weekend: nel GP d’Austria Verstappen disponeva del nuovo naso con i piloncini di supporto dell’ala ravvicinati, mentre Albon aveva usato la versione tradizionale. Nella seconda sessione di libere del GP della Stiria c'è stata l'inversione delle parti…