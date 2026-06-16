F1 | Red Bull deve recuperare: in Austria arriverà un pacchetto di novità e una cura dimagrante per le RB22

A volte c'è, a volte no. In questa prima parte di stagione 2026 di Formula 1 la Red Bull ha dato importanti segnali di vita, alternati però da pause preoccupanti.

Seconda forza in alcuni eventi, quarta con distacco dai primi tre in altri, così come abbiamo visto tra Canada e Barcellona. Proprio il Gran Premio di Catalogna ha messo in mostra questo problema, con le RB22 in crisi rispetto a Mercedes, Ferrari e McLaren tra i lunghi rettilinei e le curve ad alta velocità del Montmelò.

Al termine della gara Max Verstappen ha spiegato quali siano stati i problemi che hanno attanagliato la sua monoposto nel corso del fine settimana catalano. Quando le gomme vengono messe sotto stress in un determinato modo - soprattutto dalle forze che si generano nelle curve veloci, per di più su un asfalto severo sulle gomme come quello di Barcellona - la vettura di Milton Keynes non è sufficientemente prestazionale per giocarsi pole, vittorie e il podio.

"Sono stato un po' fortunato con il quarto posto ed è stata una gara solitaria per me. Credo che con tutte le tre mescole fossimo più lenti rispetto alle monoposto davanti a noi. A quel punto ho solo fatto la mia gara, cercando di farle funzionare fino alla fine".

"Dobbiamo semplicemente lavorare più duramente e portare, sapete, più prestazioni alla vettura. Però sappiamo che questo è anche il primo circuito dopo un po' di tempo con velocità elevate e, sapete, con un alto livello di energia in gioco sulle gomme che portano a un degrado elevato. Ed è chiaro che, in questi aspetti, credo che possiamo fare un po' meglio".

"E' chiaro che siamo dietro a Ferrari, Mercedes e McLaren. Siamo finiti dietro a ognuno di questi. Non siamo ancora al livello che vorremmo e ci stiamo lavorando. Spero che a breve termine potremo giocarcela maggiormente con loro".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

A supporto delle parole di Verstappen sono arrivate quelle di Laurent Mekies. Il team principal della Red Bull ha sottolineato come le caratteristiche del Circuit de Barcelona-Catalunya abbiano evidenziato i punti deboli della RB22 dsia dal punto di vista del telaio che della tanto discussa power unit.

"Non siamo nella terra di nessuno, siamo nella lotta per la Top 4. Però non riusciamo a lottare per il podio in tutte le gare. Siamo riusciti a farlo in Canada e a Monaco, ma non a Barcellona".

"Questo è un tracciato con lunghi rettilinei e curve a velocità alta e media. Ed è dalla CIna e dal Giappone che non ne vedevamo una così. Eravamo a 3-4 decimi in qualifica e in gara. Abbiamo del gap da recuperare sia dal punto di vista del telaio che dal punto di vista della power unit".

Sapendo di non essere sempre all'altezza della situazione, Red Bull porterà un pacchetto importante di novità al gran premio di casa, quello in Austria che avrà luogo al Red Bull Ring fra poco meno di 2 settimane.

L'obiettivo è migliorare le prestazioni della monoposto intervenendo non solo dal punto di vista aerodinamico, ma anche dal punto di vista del peso. La monoposto osserverà una dieta per risultare più leggera e guadagnare centesimi anche grazie alla perdita di qualche chilogrammo.

"Il nostro prossimo pacchetto di novità arriverà in Austria. Sarà importante e il team a Milton Keynes sta lavorando davvero duro per realizzarlo. Ma non abbiamo dubbi del fatto che anche quando introdurremo queste novità, non saranno sufficienti. Dunque avremo bisogno di altre novità per migliorare ulteriormente. Sarà importante per noi avere una traiettoria di miglioramento costante. Sarà importante parlare di un gap inferiore ai 4 decimi che abbiamo visto a Barcellona".

"L'obiettivo in Austria riguardo le novità che porteremo è... mangiare meno. Speriamo di essere più leggeri al Red Bull Ring. L'obiettivo è alleggerire le RB22 già in Austria, mettendole un po' a dieta".