F1 | Red Bull da paura? Non esageriamo, vi spieghiamo il perché

La stagione 2023 ha causato un trauma tra gli addetti ai lavori nel paddock. Ovviamente non può lasciare indifferenti la prima classifica del 2024, anche se si tratta solo di una sessione di test, perché se il pilota che ha marchiato a fuoco la scorsa stagione si ripresenta in pista infliggendo oltre un secondo al più vicino degli inseguitori, il timore di rivivere il dominio assoluto di dodici mesi fa prende forma. Ci sono stati commenti tranchant, al motto di ‘stagione finita’, ‘tutti a casa’.

Ma è davvero così? No, o almeno, non si può sostenere una previsione (qualunque essa sia) basandosi sui riscontri di una giornata di prove. Che Max Verstappen sia il grande favorito della vigilia è verità assoluta, che molto probabilmente sia avviato alla conquista del suo quarto titolo mondiale è più che possibile, ma ipotizzare una Red Bull in grado di vincere il 95% delle gare (questo è stato lo score del 2023) è realisticamente eccessivo, se la previsione si basa su otto ore di test.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen ha impressionato quando a mezz’ora dal termine della giornata ha stampato il miglior tempo assoluto (1’31”344) oltre un secondo migliore del crono di Lando Norris e più veloce di un secondo e mezzo rispetto al tempo che l’olandese ottenne esattamente un anno fa al termine del primo giorno di test.

A parità di mescola con la concorrenza (Norris e Sainz) il vantaggio è stato mostruoso, forse anche troppo, ed è questo che porta a prendere i riscontri con le pinze. Parliamo comunque di un crono un secondo e mezzo più lento della pole del 2023, quindi è corretto attendere il momento in cui tutti saranno a parità di condizioni, ovvero la prima qualifica dell’anno in programma la prossima settimana.

Max ha ottimizzato tutto, compresa la possibilità di girare per otto ore (unico a farlo insieme a George Russell) ed un minimo di adattamento è da mettere in conto per chi ha percorso i primi giri con la monoposto nella sessione pomeridiana.

L’impressione è che la Red Bull si sia subito focalizzata su un programma che ha previsto anche ‘run’ non a pieno carico di carburante, dedicando meno tempo alla scansione della monoposto. Questo non motiva ovviamente tutto il gap rimediato dagli avversari, ma ridimensiona un po' le cifre impressionanti emerse a fine giornata.

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ad impressionare è stata l’affidabilità generale delle monoposto e i chilometraggi percorsi. Verstappen ha completato 143 giri, Ferrari 133, McLaren 130, Aston Martin 131 e la Haas ben 148. Solo la Williams ha perso tempo (61 i giri percorsi) a causa della rottura della pompa della benzina con Albon e di un semiasse con Sargeant, ma per il resto l’affidabilità delle monoposto è stata impeccabile. Nella giornata di domani molte squadre inizieranno a lavorare con continuità sul setup, ed è probabile che i tempi si abbasseranno progressivamente.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Per chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno non è passato inosservato il margine molto ridotto tra Norris, Sainz e la ‘sorpresa’ Ricciardo (0”115) con la Racing Bulls, osservata speciale da parte di diversi avversari diretti. Se la presenza nelle prime posizioni sarà confermata, le somiglianze con la Red Bull saranno motivo di discussioni, come d’altronde ampiamente previsto.