F1 | Red Bull copia Williams: sul fondo una soluzione della FW45

Adrian Newey lo si vede in griglia di partenza a tutti i GP in cui è presente. Il genio inglese, con il suo quaderno di appunti rosso, non rinuncia a scorrere lo schieramento per guardare dal vivo le soluzioni tecniche che portano in pista le varie squadre. La particolarità di Adrian è che non si limita a monitorare le F1 dei top team, ma molto spesso va a scovare le idee che si vedono affiorare anche nella retroguardia. Williams compresa, nonostante sia la vettura meno prestazionale al via di un Gran Premio. Un particolare del fondo della FW45 ha colpito il capo progetto di Milton Keynes e non ha esitato a copiare il concetto visto in ultima fila.

Red Bull RB19: ecco la modifica al fondo, stile Williams, apparsa a Barcellona Photo by: Uncredited

La rivelazione è di Paul Monagham, capo degli ingegneri della Red Bull. Durante il domenicale “Show and tell” che la FIA organizza ad ogni GP con i giornalisti per spiegare le evoluzioni tecniche che le squadre hanno portato in pista a Barcellona, Paul ci ha tenuto a sottolineare una curiosità mentre descriveva le due modifiche alla RB19 introdotte in Spagna sul marciapiede del fondo e al diffusore posteriore…

“Non possiamo presumere di avere la soluzione migliore in tutte le aree della monoposto quando si mette a terra una nuova macchina per la prima volta. Noi come parametro abbiamo il tempo sul giro per valutare una soluzione. E se scopri che la Williams ha introdotto un design del pavimento che poi altri hanno copiato, per cui era un segno che doveva dare un vantaggio”.

Il fondo della Williams FW45 che ha ispirato Newey per la RB19 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Adrian l’ha visto e l’ha fatto valutare ai suoi tecnici: “Non era detto che necessariamente funzionasse anche sulla nostra macchina, ma l'abbiamo esaminato un paio di volte ed è emerso che poteva dare un piccolo vantaggio. E quando la soluzione è stata montata il risultato è stato più grande di quanto effettivamente avessimo pensato. Non è certo la cosa più influente, ma aiuta un po'. Era un’area sulla quale stavamo lavorando per cui è stato possibile introdurre anche questa soluzione”.

L’ammissione di Monaghan merita di essere raccontata non fosse altro per il fatto che la Williams è stata oggetto si pesanti "spernacchiamenti” via social dopo che sono state diffuse alcune immagini del fondo ripreso dal sotto a seguito dell’uscita di pista di Logan Sargeant all’ultima curva di Montmelò.

I commissari rimuovono la vettura di Logan Sargeant, Williams FW45, dalla ghiaia dopo l' incidente nelle FP3 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

I “leoni da tastiera” semplicemente guardando la FW45 da sotto avevano battezzato il fondo della Williams degno solo di una Formula 4: la squadra di Grove, che certo non dispone né delle risorse finanziarie ed umane della Red Bull, si è però tolta la soddisfazione di essere copiata dalla squadra campione del mondo. E a volte basta davvero poco per togliersi qualche soddisfazione…