F1 | Red Bull combatte il peso sverniciando parti della RB18 La squadra di Milton Keynes combatte il sovrappeso della RB18 con tutti i mezzi disposizione: anche in Australia, come era già successo a Jeddah, sono state sverniciate alcune parti della monoposto di Verstappen e Perez in attesa che arrivi un pacchetto di novità che alleggeriranno la RB18 sovrappeso di almeno una decina di chili.