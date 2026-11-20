Ultime notizie

Formula 1 Las Vegas

F1 | Red Bull, ci sono diversi punti interrogativi: dalla gestione dell'energia a un bilanciamento che preoccupa Max

Nelle prime due sessioni di libere a Las Vegas, l'asfalto bagnato ha svelato diverse cose da sistemare per il team di Milton Keynes. Dalla gestione dell'energia quando il grip è basso ai problemi di bilanciamento per Max già visti in Brasile.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 20 nov 2026, 06:39

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A Las Vegas Red Bull è andata incontro a un altro venerdì complesso. La pista resa bagnata dalla pioggia nelle Libere 1 e ancora umida nel turno successivo ha lasciato più punti interrogativi che certezze al team di Milton Keynes.

Nelle Libere 2, ossia il turno in cui la pioggia ha impattato di meno sui risultati, la squadra anglo-austriaca ha adottato due tattiche differenti con i suoi due piloti.

Isack Hadjar - quarto alla fine a 3 decimi dal miglior tempo di George Russell - è stato uno dei più attivi in pista con 15 passaggi complessivi sul traguardo. Questo ha aiutato la raccolta dati, indispensabili per cercare di preparare le Libere 3 e, soprattutto, qualifiche e gara.

Max Verstappen, invece, è stato per gran parte della sessione davanti ai monitor accanto ai suoi ingegneri, senza casco e con la tuta abbassata. Max ha guadagnato la pista solo negli ultimi 15 minuti, facendo appena 6 giri in totale. Un quantitativo che certo non ha aiutato il team, ma anche le condizioni della pista non saranno rappresentative perché nel corso del fine settimana non dovrebbe più piovere.

"Abbiamo molto lavoro da fare, ma al momento non sappiamo bene a che punto siamo", ha dichiarato Pierre Waché, direttore tecnico della Red Bull. "Penso che tutti porteranno degli aggiornamenti. Alcuni team stanno introducendo persino degli aggiornamenti alle power unit. Vedremo dove ci troviamo. È difficile dirlo".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Al momento Max non è molto soddisfatto della macchina, mentre Isack... Dobbiamo lavorarci e capire come possiamo proiettare i dati e le sensazioni di oggi sulle condizioni che troveremo domani".

Sia Hadjar che Verstappen hanno affermato di avere avuto problemi di deployment dell'energia. Probabilmente le condizioni di pista bagnata hanno messo in mostra queste difficoltà di adattamento.

"Penso che i problemi riguardino principalmente la gestione dell'energia e il suo rilascio attraverso il KERS durante il giro. Abbiamo dovuto apportare qualche piccolo aggiustamento per assicurarci che tutto fosse ottimizzato in funzione del giro. Quando il livello di aderenza è così basso, in queste condizioni, adattare la gestione dell'energia richiede un po' di tempo da parte nostra".

Infine, nei 6 giri fatti nelle Libere 2 Verstappen ha notato un problema alla sua RB22, senza però entrare nello specifico. A farlo è stato invece Waché. Il 4 volte iridato ha avvertito le stesse sgradevoli sensazioni già vissute in Brasile a causa di un problema di bilanciamento.

"Per Max c'è stato un problema di bilanciamento della vettura. Non è un problema di potenza. Si trattava del bilanciamento della macchina e del fatto che non fosse soddisfatto del comportamento della vettura. Stiamo cercando di capire da cosa dipenda".

Se oggi il bagnato ha condizionato il lavoro di tutti i team, domani Red Bull dovrebbe avere l'opportunità di provare una piccola novità sulla RB22 di Isack Hadjar. Il francese avrebbe dovuto provare la componente già oggi, ma le condizioni della pista ne hanno rimandato l'esordio a domani.

"Non ho ancora provato la novità, ma la proverò domani nelle Libere 3. Faremo delle prove e poi vedremo. Ovviamente non si tratta di un pezzo particolarmente importante, è una cosa minore. Non abbiamo mai pensato potesse valere uno o più decimi. E' una cosa piccola. Vedremo domani come andrà", ha concluso Hadjar.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Cadillac cambia i piani: motori Ferrari fino al 2029, il V8 americano debutterà nel 2030

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | Las Vegas, Libere 2: Russell sul filo di lana davanti a Gasly in una sessione bagnata



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Las Vegas, Libere 2: Russell sul filo di lana davanti a Gasly in una sessione bagnata





F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



16 h



F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti





WEC | Ferrari: Alessandro Pier Guidi ha rinnovato e continuerà a correre per il Cavallino Rampante



WEC



WEC 16 h



WEC | Ferrari: Alessandro Pier Guidi ha rinnovato e continuerà a correre per il Cavallino Rampante

More from

Max Verstappen





F1 | Max felice del ritorno del V8, ma non del tutto: "Se avessi potuto scrivere le regole, ecco cosa avrei tolto"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



21 h



F1 | Max felice del ritorno del V8, ma non del tutto: "Se avessi potuto scrivere le regole, ecco cosa avrei tolto"





F1 | Red Bull: c'è grande attesa per la nuova galleria del vento. Entrerà in funzione nel 2027



Formula 1



Formula 1 6 g



F1 | Red Bull: c'è grande attesa per la nuova galleria del vento. Entrerà in funzione nel 2027





F1 | Verstappen, l'impossibile diventa normale. Mekies: "Max batte anche le nostre simulazioni"



Formula 1



Formula 1



Brasile



10 g



F1 | Verstappen, l'impossibile diventa normale. Mekies: "Max batte anche le nostre simulazioni"

More from

Red Bull Racing





F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU



Formula 1



Formula 1



Brasile



12 g



F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU





F1 | Red Bull: la strategia vincente con Max in Messico è il trionfo della cultura del rischio



Formula 1



Formula 1



Messico



16 g



F1 | Red Bull: la strategia vincente con Max in Messico è il trionfo della cultura del rischio





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Red Bull, ci sono diversi punti interrogativi: dalla gestione dell'energia a un bilanciamento che preoccupa Max



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



18 min



F1 | Red Bull, ci sono diversi punti interrogativi: dalla gestione dell'energia a un bilanciamento che preoccupa Max





F1 | Cadillac cambia i piani: motori Ferrari fino al 2029, il V8 americano debutterà nel 2030



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



50 min



F1 | Cadillac cambia i piani: motori Ferrari fino al 2029, il V8 americano debutterà nel 2030





F1 | Las Vegas, Libere 2: Russell sul filo di lana davanti a Gasly in una sessione bagnata



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Las Vegas, Libere 2: Russell sul filo di lana davanti a Gasly in una sessione bagnata





F1 | Ferrari: un solo elemento verticale semplificato nel bargeboard alla ricerca dell'efficienza



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



2 h



F1 | Ferrari: un solo elemento verticale semplificato nel bargeboard alla ricerca dell'efficienza

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti