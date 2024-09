F1 | Red Bull cambia filosofia: a Baku con una beam wing piatta

La Red Bull vuole cancellare Monza. Nel GP d’Italia la squadra campione del mondo è crollata a essere quarta forza, alimentando le speranze McLaren che di contendibile non ci sia solo il titolo Costruttori, ma anche quello piloti.

Max Verstappen non sale sul gradino più alto del podio dal GP di Spagna: da Barcellona si sono disputate sei gare e il rendimento della RB20 è in calando. Roba da allarme rosso che è scattato nella struttura di Milton Keynes dove si è vissuto un post GP d’Italia piuttosto caldo, come raramente si è visto negli ultimi anni.

Baku è, come Monza, una pista con tratti di altissima velocità, per cui la Red Bull si augura di ritrovare la competitività in Italia nella speranza di drenare la rincorsa della McLaren. Sergio Perez ha sottolineato che al simulatore ha avuto la sensazione di sentirsi più a suo agio nell’abitacolo della RB20 rispetto a Monza.

Red Bull RB20: a Baku il flap mobile non è quello tagliato visto a Monza Foto di: Giorgio Piola

La Red Bull ha mantenuto la configurazione da basso carico con il cofano motore dotato del bazooka. L’ala posteriore è quella della gamma più scarica, ma non trimmata come quella vista nel tempio della velocità, visto che c’è l’esigenza di trovare trazione nel tratto guidato nella città vecchia, ma la novità riguarda la beam wing (freccia bianca).

Lo staff diretto da Pierre Waché ha scelto una soluzione con un solo elemento che è quasi piatto, con una leggera incidenza nel bordo d’uscita. Ed è curioso registrare una maggiore sporgenza triangolare sotto allo scarico centrale della power unit Honda.

Red Bull RB20: ecco l'ala posteriore trimmata di MOnza e la beam wing doppia Foto di: Giorgio Piola

C’è una netta variazione di tendenza rispetto a Monza dove c’era il flap mobile tagliato con le vistose onde e una beam wing a due elementi e con la seconda molto carica. A Baku, al contrario, si privilegia un flap mobile di corda maggiore e si preferisce scaricare l’ala inferiore. Si tratta di esperimenti che dovrebbero essere utili a ritrovare quel bilanciamento che anche la RB20 sembra aver perso dopo la sosta estiva.