F1 | Red Bull attacca: "Mercedes non rispetta lo spirito delle regole"

Carica lettore audio

Questione di minuti, davvero pochi, quelli trascorsi tra la prima visione della Mercedes con la sua veste aerodinamica rivisitata e le voci di richieste di chiarimenti alla FIA che diverse squadre starebbero già preparando.

A differenza di altri casi simili non è stato però subito chiaro quale fosse l’area della W13 ritenuta ‘borderline’ da alcuni avversari della Mercedes, ma la risposta arrivata a registratori rigorosamente spenti poco dopo: potrebbe essere ‘contro lo spirito del regolamento’.

Meccanici in pit-lane con l'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Una frase che in sé spiega poco, ma forzando un po' la mano è emerso che il dito è puntato contro quello che viene ritenuto uno dei punti fermi del regolamento tecnico attuale, ovvero non ‘sporcare’ il flusso d’aria posteriore per non danneggiare chi è in scia.

La lotta alle turbolenze ha richiesto molto tempo agli ingegneri FIA al momento del varo del regolamento appena entrato in vigore, arrivati a deliberare diverse scelte tecniche mirando proprio a questo obiettivo.

Gli specchietti della Mercedes W13 con i generatori di vortice Photo by: Giorgio Piola

I tecnici della Federazione Internazionale nei test di Barcellona hanno analizzato attentamente le monoposto, senza riscontrare soluzioni che violano lo spirito del regolamento, ma sarà soprattutto durante i test in corso in Bahrain che il lavoro dei delegati FIA diventerà impegnativo.

Le monoposto, come preannunciato, in forma più o meno accentuata si sono presentate in pista con vesti aerodinamiche rivisitate, e questo impone una nuova analisi.

Secondo gli avversari della Mercedes (si sussurra che la Red Bull sia in prima fila) l’inedita veste aerodinamica merita di essere analizzata attentamente, e da qui la richiesta di chiarimenti che sarebbe in arrivo alla FIA.

Mercedes W13, dettaglio delle fiancate e il lungo tirante montato per non far flettere il fondo Photo by: Giorgio Piola

Ma, come abbiamo già visto due anni fa con il sistema DAS, la Federazione ha ricevuto da tempo le informazioni inviate dalla Mercedes in merito all’attendibilità del loro progetto con lo spirito del regolamento in vigore. Oltre ovviamente che come garanzia del progetto, adesso il semaforo verde della FIA diventa ancora più prezioso per non correre il rischio di investire budget in una soluzione può correre il rischio di essere bandita.

I tecnici della Federazione Internazionale hanno rilevato le geometrie della veste aerodinamica della W13 durante le loro ispezioni CAD, e la procedura concede anche la possibilità di verificare il comportamento delle varie soluzioni utilizzando sistemi di simulazione CFD.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Se fossero emerse anomalie probabilmente nella sede di Brackley sarebbe già arrivato un report FIA, ma le richieste di chiarimenti da parte degli avversari obbligheranno la FIA ad esprimersi in merito rendendo chiara la sua posizione.

“Chiedere chiarimenti è una procedura normale”, fanno sapere dalla Mercedes, ed è vero, ma l’inizio di questa stagione da più fronti conferma rumors invernali secondo i quali ci attende un mondiale in stile 2021, ovvero combattuto sia in pista che fuori. E con un nuovo ciclo tecnico ai nastri di partenza, le possibilità di fare pressioni sugli avversari saranno molto maggiori rispetto a dodici mesi fa.