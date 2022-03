F1 | Red Bull a... secco di punti, Mercedes graziata

Carica lettore audio

In pochi minuti quella che sarebbe stata una sconfitta si è trasformata in una disfatta, definita da Christian Horner “il peggiore incubo per una squadra”. Max Verstappen e Sergio Perez non hanno visto la bandiera a scacchi di Sakhir, e la Red Bull ha incassato un doppio ‘zero’ che nemmeno nello scenario più pessimista sarebbe stato possibile ipotizzare.

La vicinanza dei ritiri delle due monoposto (avvenuti a due giri di distanza e a tre dalla bandiera a scacchi) ha fatto sorgere molti dubbi sulle cause che hanno determinato lo stop delle due RB18.

“Crediamo sia un problema alla pompa della benzina in entrambi i casi – ha spiegato Horner – ma dobbiamo smontare le monoposto per capire esattamente cosa è accaduto. Ripeto, non sappiamo ancora ma i sintomi sono stati gli stessi per le due vetture”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, al pit stop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Tra qualche ingegnere di squadre avversarie c’è però un sospetto in merito alla causa che ha bloccato le due Red Bull, ed è un consumo anomalo di carburante. Non sarebbe imputabile ovviamente ad un ritmo di gara più intenso del previsto, ma ad un potenziale surriscaldamento che potrebbe aver alterato il consumo di benzina.

Al di là delle cause, gli effetti sono clamorosi, soprattutto perché nel peggiore degli scenari la Red Bull sarebbe uscita da Sakhir con 30 punti, grazie alla seconda posizione di Verstappen e alla quarta di Perez.

Non sarebbe comunque stata la serata che la squadra aveva ipotizzato, perché Verstappen non si è confermato in grado di reggere il ritmo di Leclerc, ed anche due tentativi di undercut sono andati a vuoto.

Dopo l’ultimo pit-stop Verstappen ha anche accusato un problema allo sterzo che lo ha infastidito non poco, spiegato poi da Horner al termine della corsa.

“Nell’ultimo cambio gomme la monoposto è caduta dal cavalletto anteriore – ha confermato il team principal – e nell’urto un braccetto dello sterzo si è piegato. Abbiamo verificato che non c’erano problemi di sicurezza, ma per Max non è stato facile avere a che fare con uno sterzo asimmetrico”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3a posizione, riceve il suo trofeo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel box adiacente, quello Mercedes, nonostante il verdetto tecnico del weekend sia stato decisamente più negativo di quello Red Bull, l’aria è decisamente migliore. Sembra un mondo alla rovescia, con il team campione del mondo che incassa un terzo ed un quarto posto come un risultato di grande portata, ed in effetti è così.

Anche lo stesso Leclerc, appena sceso dalla monoposto, si è stupito di vedere Hamilton pronto a salire sul podio. “Alla fine sei arrivato terzo”, ha esclamato il monegasco all’indirizzo di Lewis, il quale ha risposto con un sorriso. “Lo scorso anno avevamo lasciato il Bahrain dopo la vittoria con sette punti di vantaggio di Max – ha detto scherzando un ingegnere in ‘grigio’ dopo la corsa – quest’anno Lewis chiude a ‘+15’”.

I numeri effettivamente sono quelli, ma più per demeriti Red Bull che per meriti Mercedes, e questo nel team campione del mondo lo sanno molto bene. Il colpo incassato in questo weekend è stato terribile, poiché la squadra ha dovuto prendere atto che ci vorranno diverse gare prima di poter tornare a lottare per la vittoria.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Senza l’ingresso in pista della safety car il ritardo che avrebbe accusato Hamilton da Leclerc sotto la bandiera a scacchi sarebbe stato di oltre trenta secondi, un margine che non si può pensare di recuperare lavorando sulla messa a punto. Servirà qualcosa di più, che richiede tempo.

La parte positiva del fine settimana Mercedes è aver conquistato punti preziosi, che potrebbero tornare utili se la W13 saprà dire la sua. Per ora Hamilton e Russell (messo in riga questo weekend dal compagno di squadra) sono in una zona di classifica tutta loro, lontani da Ferrari e Red Bull e davanti con margine al resto del gruppo.

L’obiettivo nelle prossime gare sarà quello di essere pronti a cogliere ogni opportunità, cosa che oggi a Sakhir hanno fatto molto bene, ma non è proprio il massimo per la Mercedes otto volte campione del mondo iniziare una stagione sperando in battute a vuoto degli avversari.