F1 | Red Bull: 2 team interessati ai motori 2026 col brand Ford

L'asse Red Bull - McLaren, nel corso delle ultime settimane, s'è fatto sempre più bollente. Pochi giorni fa i due team hanno annunciato il passaggio dell'ingegnere Rob Marshall da Milton Keynes a Woking, che diverrà effettivo a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Ma nelle discussioni tra le parti sembra esserci molto di più.

Con Honda che per il 2026 ha scelto di legarsi ad Aston Martin Racing, scegliendo un progetto molto ambizioso che già quest'anno ha dato i primi segnali confortanti, con Fernando Alonso a podio in 5 delle 7 gare disputate sino a oggi e un'AMR23 che è lontana parente della vettura che ha faticato nel Mondiale scorso.

Così McLaren è rimasta ancora senza partner motoristico per il 2026, anno in cui avverrà la rivoluzione tecnica che introdurrà la nuova generazione di monoposto e power unit.

All'inizio dell'anno corrente, Red Bull Racing ha annunciato la partnership con Ford che scatterà proprio nel 2026. Sulla carta si tratterà di una collaborazione per realizzare le power unit. A tutti gli effetti sarà un'unione commerciale che vedrà Ford dare il proprio nome alle power unit che saranno realizzate dal nuovo reparto motori realizzato a Milton Keynes.

Christian Horner e Zak Brown si sono incontrati recentemente per trovare un accordo e permettere a Rob Marshall di raggiungere il team di Woking con tempistiche che potessero soddisfare entrambe le parti. Ma negli incontri tra i due team principal si è probabilmente discusso anche del futuro.

Logo McLaren sull'equipaggiamento del team Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

"Rob Marshall è stato con il team in Australia perché ha diverse persone della sua famiglia che vivono là. Così ha fatto un po' di vacanza aspettando il gran premio", ha dichiarato Horner al termine del Gran Premio di Spagna svolto lo scorso fine settimana al Montmelo.

"Lui sta lavorando in questo momento in Red Bull Powertrains [la divisione motori di Red Bull, ndr], ma sta lavorando nello specifico in alcuni progetti. Dunque con McLaren abbiamo pensato a come raggiungere un accordo commerciale che fosse ragionevole per entrambi. Andrà in McLaren a gennaio".

Sebbene Horner abbia negato che l'accordo per Marshall potesse inglobare anche un legame per le power unit 2026, le parti stanno parlando per trovare un accordo. McLaren è interessata ai propulsori di Milton Keynes e lo stesso Horner ha ammesso che due team si siano fatti vivi per capire la fattiblità di una partnership futura.

"Marshall non va via portando con sé un accordo sui motori per la McLaren, ma chiaramente abbiamo avuto due team che ci hanno contattati proprio riguardo i motori 2026. Il nostro piano, al momento, è fornire i motori a due team, perché vogliamo stressare troppo il reparto almeno nel primo anno. E, chiaramente, quei due team saranno quelli di proprietà Red Bull".

Dunque Horner ha preferito non sbilanciarsi, ma che McLaren sia alla ricerca di un partner per i motori 2026 è un dato di fatto, così come lo è che i V6 Red Bull - Ford possano essere una soluzione plausibile. Per quanto riguarda il secondo team interessato alle power unit di Milton Keynes, scovare chi possa essere ad avere chiesto informazioni è presto detto.

Considerando alcune realtà già in possesso di un accordo, quindi Ferrari, Mercedes, Red Bull (con i propri motori marchiati Ford), Aston Martin (con Honda), Alpine, Sauber-Audi, AlphaTauri (con Red Bull - Ford), rimangono proprio fuori McLaren, Haas e Williams. La situazione del team americano è ancora tutta in divenire, quindi potrebbe essere stata Williams a tentare l'approccio per avere un nuovo fornitore di motori tra 3 anni.