F1 | Ratcliffe deluso da Mercedes entra nel Manchester United

Jim Ratcliffe non si contiene. Evidentemente non soddisfatto dei risultati della Mercedes in F1 (detiene il 33% delle azioni della squadra), il titolare di Ineos che è già impegnato con una sua imbarcazione in Coppa America di vela e nel ciclismo, ha deciso di espandere il suo interesse anche nel mondo del calcio inglese. L’imprenditore britannico ha rilevato una quota "fino al 25%" del capitale azionario del Machester United.

L’ingresso nei Red Devils è costato 1,25 miliardi di sterline, circa 1,44 miliardi di euro, la cifra più alta mai spesa per una quota minoritaria di un club di calcio. Il 71enne miliardario che è proprietario e co-fondatore del colosso petrolchimico Ineos, alla vigilia di Natale ha chiuso l’acquisto di una quota del Manchester United 13 mesi dopo l'annuncio della famiglia americana Glazer che metteva in vendita il club.

Ratcliffe avrà una responsabilità attiva nel club, occupandosi anche delle squadre giovanili e di quella femminile. Non soddisfatto dei risultati attuali, i Red Devils sono fuori dalla Champions e sono ottavi in Premier League, ha deciso di investire subito 270 milioni di euro per l'ammodernamento dello stadio, l'Old Trafford.

"Come tifoso dello United sin da bambino, sono molto felice d'aver raggiunto questo accordo che ci permette di avere una delega sul management del team - ha commentato Ratcliffe - lotteremo per tornare al massimo livello del calcio inglese, europeo e mondiale come compete al club".

Ratcliffe è già presente nel calcio come proprietario del Nizza nella Ligue 1 francese, del Losanna nella Super League Svizzera, e detiene una quota del Racing Club Abidjan della Ligue One della Costa d'Avorio. Pare escluso che nella cordata di Ineos ci sia anche Lewis Hamilton che aveva mostrato un interesse per il club, mentre non è definitivamente esclusa una partecipazione di Toto Wolff, team principal della Mercedes in F1.