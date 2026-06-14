F1 | Rammarico Leclerc: "Sono felice per Lewis e il team, ma vado a casa deluso. Tocca a me fare un passo avanti"

Dopo Canada e Monaco serviva un weekend di riscatto, e a Charles Leclerc serviva senza dubbio un fine settimana in cui provare a rimettersi in carreggiata. Fino alla Q2 di sabato pomeriggio sembrava davvero che questo potesse essere il weekend giusto per tornare a sognare. Tuttavia, l’errore nel primo tentativo del Q3, che lo ha portato a finire contro le barriere, ha cambiato il volto del fine settimana, trasformando tutto in una salita.

Partendo dalla decima casella in griglia, la rimonta si preannunciava inevitabilmente complessa e, al di là delle posizioni recuperate allo spegnimento dei semafori complice anche il via a rilento di Isack Hadjar, Leclerc è rimasto presto imbottigliato nel traffico. L’unico sorpasso realmente concretizzato è stato quello su Oscar Piastri, subito in difficoltà con gli pneumatici.

Qui la gara del monegasco si è sostanzialmente arenata perché, su un circuito dove anche con queste vetture il sorpasso resta molto difficile senza un sostanzioso delta a livello di performance, da quel momento in poi è rimasto stabilmente alle spalle di Max Verstappen, che nel frattempo aveva anche scelto di spostarsi su una strategia a tre soste.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ma si sa, a volte piove sul bagnato, e per Leclerc questo weekend si è trasformato quasi in una legge di Murphy: se qualcosa può andare storto, andrà storto. A pochi giri dal termine il Ferrarista è infatti stato costretto al ritiro per un problema idraulico che lo ha lasciato senza marce, senza servosterzo e senza brake‑by‑wire, obbligandolo a parcheggiare la vettura ai box senza alcuna possibilità di proseguire.

Da una parte, c’è la soddisfazione perché Leclerc ha avuto la conferma delle sensazioni provate ieri, ossia che aveva tra le mani una macchina in grado non solo di lottare per la pole position, ma anche di giocarsi la vittoria. Dall’altra c’è il rammarico di non essere stato parte di questa festa Ferrari perché, al di là del ritiro, tutto si è complicato con quell’errore di cui il monegasco si è subito assunto la colpa.

Non è un caso che nel momento in cui ha accusato il problema idraulico tutti i sistemi siano andati in avaria, perché tutti i componenti sono connessi: “Ho perso il servosterzo e con la VSC non so se abbia cambiato in modo significativo la nostra gara; magari per qualcuno le cose sarebbero potute andare peggio. Però credo che le due soste siano state un piccolo errore: la strategia a tre soste era migliore”, ha raccontato Leclerc dopo la gara.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

È anche vero che Hamilton era partito con la soft, mentre Leclerc con la media, quindi una differenziazione strategica c’era sin dall’inizio. Ma, al di là di questo aspetto, la scelta delle soste non avrebbe cambiato in modo sostanziale lo scenario, perché il nodo principale sarebbe rimasto comunque quello: superare Max Verstappen e poi andare a riprendere Lando Norris che, pur senza un passo eccezionale, è sempre rimasto a pochi secondi dalle Mercedes.

“Non avrebbe cambiato enormemente il risultato, il problema più grande è stato partire decimo, e quello è stato un mio errore, e poi ovviamente il guasto tecnico nel finale. Vedremo cosa è successo”, ha poi aggiunto Charles.

La felicità per la vittoria di Hamilton riflette soprattutto il valore del lavoro svolto dalla squadra, perché la Rossa è stata l’unica a presentarsi a Barcellona con un pacchetto di novità davvero sostanzioso, capace di toccare ogni area della vettura, dall’anteriore al posteriore. Ogni zona della monoposto ha ricevuto interventi mirati, per un guadagno che il Cavallino aveva stimato in circa tre decimi.

“È fantastico per il team, è fantastico per Lewis: la squadra ha spinto tantissimo per portare aggiornamenti e sembra che stiano funzionando bene. Ora devo essere lì con lui davanti, cosa che finora non è successa”, ha raccontato Charles, sottolineando come ora tocca a lui riportarsi al livello del compagno di squadra, non tanto solo sulle performance, ma anche di solidità.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Fred lo merita, così come tutta la squadra che ha lavorato in modo incredibile, e sono molto felice per loro. Ma sicuramente, una volta tornato a casa, la sensazione principale sarà la delusione, perché per me è stato un weekend davvero difficile. Non sono stato io al livello. Lewis dal Canada è sempre stato uno step avanti e ora tocca a me fare un passo avanti. Devo fare un reset e tornare a mettere tutto insieme”.

"Ho perso punti importanti da parte mia, quindi da qui alla fine dovrò fare un lavoro davvero eccezionale, anche considerando gli aggiornamenti che arriveranno dalla nostra parte. Vedremo", ha poi aggiunto quando gli è stato chiesto di una eventuale rincorsa mondiale con questa Ferrari aggiornata.

Al di là della lettura personale del weekend, per Leclerc il vero passo avanti compiuto dal team non riguarda soltanto la performance pura, ma soprattutto la gestione delle gomme. Più volte in questo campionato avevamo visto una Ferrari in maggiore difficoltà sulla lunga distanza, in particolare al posteriore, e questo limite era riemerso anche a Monaco, dove infatti Hamilton aveva sofferto molto di sovrasterzo.

“Credo che questo weekend abbiamo fatto un grande passo avanti con la vettura, soprattutto sul degrado gomme, quindi è un buon segnale per il futuro. È anche vero che in un fine settimana come questo, con un degrado così elevato, la cosa è un po’ amplificata”.