Raikkonen, annuncio in arrivo sul rinnovo con Alfa Romeo

Di mollare la Formula 1 Kimi Raikkonen non ne ha proprio voglia. Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, Iceman ha fatto valere la sua opzione per restare in Alfa Romeo anche il prossimo anno, confermando di voler disputare la sua diciannovesima stagione in Formula 1.

Nel fine settimana del Nurburgring, che vedrà Raikkonen diventare il pilota con più presenze al via di un Gran Premio di Formula 1, è previsto anche l’annuncio del suo rinnovo, che lo confermerà per la terza stagione nel team di Hinwil dopo la conclusione del suo secondo ciclo in Ferrari al termine del 2018.

Se il prossimo anno sarà confermato l’avvio del Mondiale a Melbourne, Raikkonen si ritroverà a distanza di vent’anni (era il 4 marzo 2001) sulla pista che lo vide esordire in Formula 1 al volante della Sauber, ottenendo subito un sorprendente sesto posto.

Dopo la conferma di Kimin sarà ufficializzato (probabilmente prima del Gran Premio del Portogallo) anche il nome del pilota che lo affiancherà nel prossimo Mondiale.

La volata per aggiudicarsi il sedile (opzionato dalla Ferrari) vede favorito Antonio Giovinazzi, che come Raikkonen sembra avviato a disputare la terza stagione nel team. Ma c’è ancora una possibilità che possa andare a Mick Schumacher che, in alternativa, avrebbe comunque l’opzione Haas.