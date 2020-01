Racing Point: la galleria Mercedes aiuta a guardare in alto

La Racing Point ambisce a riprendersi in Formula 1 il ruolo che ha avuto la Force India prima che la squadra con sede a Silverstone sia passata nelle mani di Lawrence Stroll e il suo consorzio di investitori canadesi.

Il deludente settimo posto nel mondiale Costruttori 2019 certo non è in linea con le aspettative del magnate Nordamericano che, anzi, ha l’ambizione con le regole 2021 e l’introduzione del budget cap di puntare in alto.

Le informazioni che arrivano dalla Gran Bretagna ci dicono che alla Racing Point c’è una certa fiducia sulla monoposto che Andy Green e il suo selezionato gruppo tecnico sta deliberando.

Il lavoro in galleria del vento svolto a Brackley, nel wind tunnel della Mercedes, starebbe dando indicazioni molto promettenti, tanto che la RP20 potrà beneficiare dell’utile collaborazione con la Stella che a questo punto non si limita alla sola fornitura della power unit.

Notoriamente le monoposto di Green si sono rivelate sempre molto prestazionali sulle piste veloci (raggiungendo spesso le velocità massime fra le più alte) e sono parse più in difficoltà nei tracciati lenti.

La collaborazione con Mercedes, aperta con fiducia da Toto Wolff, starebbe mostrando i primi risultati nello sviluppo aerodinamico di una macchina che ha sempre avuto nella carenza di carico aerodinamico il suo tallone d’Achille.

Non ci sarà da stupirsi se vedremo delle forme in rottura con la storia più recente, pur mantenendo una base meccanica ben nota che non ha bisogno di rivoluzioni, tanto più che dovrebbe fare conto su un nuovo motore Mercedes con meno problemi di affidabilità di quello della stagione passata.

Le indiscrezioni fanno filtrare che in Racing Point ci sia un malcelato ottimismo sulla stagione 2020: Sergio Perez e, soprattutto, Lance Stroll dovrebbero disporre di una vettura per puntare a posizioni di classifica più ambiziose rispetto allo scorso anno.

La squadra è stata la prima omologare il telaio 2020, mentre è solita a iniziare la stagione con una vettura intermedia dell'anno prima e presentare nel corso del campionato la versione definitiva. Con l'esigenza di cambiare i piani in vista dei regolamenti 2021 che imporranno una rivoluzione tecnica, a Silverstone hanno cambiato strategia con il chiaro intento di essere in grado di fare bella figura da subito.

In particolare il pilota canadese si troverà di fronte ad un campionato che lo dovrà collocare dove si augura nello schieramento, altrimenti sarà più facile che papà Lawrence continui a giocare con il team più di quanto il figlio voglia insistere a correre in F1.

