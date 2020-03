Racing Point: da togliere la presa vietata sulla RP20

Anche la Racing Point è costretta a modificare la sospensione posteriore prima delle verifiche tecniche di domani del GP d'Australia.

La squadra di Silverstone schiera infatti un clone della Mercedes W10, la macchina campione del mondo, e proprio come la squadra ufficiale adotta una presa d'aria aggiuntiva nel bracket che è stata vietata dalla direttiva tecnica TD 14/20 che la FIA ha inviato alle squadre prima di andare a Melbourne perché avrebbe un'influenza aerodinamica.

Mercedes F1 W11: ecco la presa d'aria del bracket posteriore che la FIA ha vietato. Photo by: Giorgio Piola

La contestata RP20, proprio come la freccia d'argento, mostra una presa triangolare (nel tondo in alto indicata dalla freccia rossa) che non ha nulla a che fare con l'impianto di raffreddamento dei freni. Non è parte della brake duct vera e propria, ma del bracket che è un’estensione del porta mozzo grazie al quale si è sollevato il triangolo superiore della sospensione posteriore.

Serve a limitare il surriscaldamento delle gomme posteriori visto che la Racing Point, come la Mercedes, soffrirebbe di problemi di overeating.

Mercedes W10: i limiti regolamentari delle prese dei freni posteriori e quella aggiuntiva del bracket Photo by: Giorgio Piola

L’articolo 11.5 del regolamento tecnico di F1 recita, invece, che le prese d’aria della brake duct sono a tutti gli effetti parte del sistema frenante e non devono sporgere oltre certe misure: l’altezza non deve essere superiore a 160 mm dal centro ruota, così come non si può scendere sotto i 160 mm dal centro ruota. Niente a che fare con i passaggi d'aria che ora dovranno essere chiusi.