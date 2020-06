Racing Point avrà l'evoluzione della Mercedes W11 nel 2021!

C’è un caso legato ai nuovi regolamenti tecnici 2021 che sta emergendo, ed è molto probabilmente destinato ad essere oggetto di discussioni. Ad una lettura attenta delle nuove direttive tecniche in materia di “congelamento” del materiale 2020 da utilizzare nel Mondiale 2021, è emersa una falla.

Come è noto, ai team è stato chiesto di congelare una lunga serie di componenti delle monoposto in uso in questa stagione, definiti come HC (Homologated components). Alcuni saranno congelati alla vigilia della gara inaugurale di Spielberg, altri in occasione dell’ottavo Gran Premio in calendario, ovvero Monza.

Queste parti della monoposto comprendono praticamente tutta la meccanica, suddivisa in tredici sezioni: monoscocca e strutture di sicurezza, alcune componenti aerodinamiche, trasmissione, sospensioni, freni, sistema di alimentazione, sistemi idraulici, serbatoi olio, sistema di raffreddamento, sistemi elettronici, attrezzature per pit-stop, estintori e il sistema che permette al pilota di bere durante prove e gara.

Ecco perché le squadre ritengono che i valori in campo del Mondiale 2020 saranno difficilmente ribaltabili nel 2021, essendo di fatto tutto congelato ad esclusione del fronte aerodinamico.

Le uniche modifiche che saranno concesse dovranno essere motivate con ragioni di sicurezza e affidabilità e pochissime altre eccezioni.

Se una squadra deciderà comunque di intervenire su una delle componenti, avrà a disposizione due gettoni (token) che permetteranno una singola variazione, quindi parliamo di ben poca cosa ai fini di un miglioramento delle prestazioni.

C’è però un caso che sfugge ai limiti imposti dal regolamento, e potrebbe consentire a due team (Toro Rosso e Racing Point) di trarne vantaggio. Racing Point utilizza quest’anno diverse componenti Mercedes, tra cui cambio e sospensioni utilizzate dal team campione del Mondo sulla W10 del 2019.

Racing Point avrebbe in programma di utilizzare componenti Mercedes anche nel 2021, ma in questo caso il piano è di attingere alla W11 del 2020, ed il regolamento pone vincoli in questo caso.

La squadra di Silverstone potrebbe così montare un retrotreno completo della Mercedes 2020 senza l’utilizzo di alcun token, poiché si tratta di componenti già omologati (dalla stessa Mercedes) nella stagione 2020. La stessa possibilità l’avrebbe anche la Toro Rosso, qualora decidesse di utilizzare le componenti della Red Bull RB16 in uso in questa stagione a Verstappen e Albon.

Secondo informazioni raccolte da Motorsport.com, almeno due squadre avrebbero fatto presente questa situazione alla FIA, ma al momento non ci sono stati segnali da parte della Federazione Internazionale che fanno pensare all’intenzione di intervenire sul caso.

A pagare dazio a questo ‘buco’ regolamentare sarebbero soprattutto Renault, Alfa Romeo e McLaren, ovvero squadre di seconda fascia che montano componenti realizzate in modo indipendente e potenziali avversarie dirette di Racing Point e Toro Rosso. La Haas già monta il cambio 2020 della Ferrari e il suo upgrade 2021 sarebbe meno incisivo.

Non può non sorprendere come il caso sia potuto sfuggire agli occhi dei vari responsabili dei team, impegnati per due mesi in lunghissimi meeting per definire tutti gli aspetti tecnici e sportivi della Formula 1 del futuro, ma è anche vero che ormai il regolamento tecnico del Mondiale sta diventando un libro sempre più complesso e voluminoso, con tutte le controindicazioni del caso.