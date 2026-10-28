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F1 | Racing Bulls super anche ad Austin: dalla sosta estiva ha ottenuto il doppio dei punti di Alpine
Anche negli Stati Uniti, la scuderia faentina ha portato a casa un ottimo nono posto con un Lawson in formato super, mentre Lindblad ha pagato soprattutto la penalità per la sostituzione del motore. Le novità hanno dato altro carico e il 5° posto è sempre più vicino grazie a una VCARB03 estremamente versatile.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 28 ott 2026, 16:37
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Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, c’è un dato che conferma ancora di più quanto sia magica la stagione della Racing Bulls. Da quando la Formula 1 è tornata in pista dopo la sosta estiva, la squadra di Faenza ha conquistato ben 32 punti, quasi il doppio dell’Alpine ferma a 14, avvicinandola sempre di più al quinto posto nel costruttori.
Un traguardo che non solo garantirebbe maggiori risorse a livello economico, ma certificherebbe ancora di più l’ottimo lavoro svolto dai tecnici di Faenza, che soprattutto dal Canada in poi, da quando è arrivato il nuovo pacchetto che includeva un fondo ridisegnata, la VCARB03 è spesso imposta come riferimento a centro gruppo.
È proprio la qualità delle novità portate nel corso della stagione ad aver giocato un ruolo chiave, perché anche ad Austin la scuderia di Faenza si è presentata con un nuovo pacchetto che, oltre a una revisione delle ali, gli ingegneri hanno portato anche un fondo ridisegnato. L’obiettivo era quello di incrementare il carico aerodinamico intervenendo nella zona esterna e di ingresso sul fondo, oltre che sui bargeboard.
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: Logan Riely / Getty Images
Entrambe le VCAR03 sono riuscite a centrare la top 10 in qualifica, tra l’altro senza girare in Q3, sebbene poi Arvid Lindblad sia scattato cinque posizioni più indietro per la sostituzione della Power Unit. È vero che Pierre Gasly ha corso con un leggero danno al fondo a causa di un contatto proprio a inizio gara con Oliver Bearman, ma il francese non è mai riuscito a impensierire Liam Lawson.
Il neozelandese ha così portato a casa un’ottima nona posizione e due punti vitali in classifica, tra l’altro con un margine piuttosto ampio proprio su Gasly, che ha chiuso a sette secondi, mentre Lindblad non è riuscito a recuperare fino alla zona punti curiosamente lottando proprio con l’altra Alpine. Il britannico è infatti stato a lungo impegnato in duello con Franco Colapinto, che ha cercato di rallentare la rimonta.
La scelta di spostarsi sulle due soste con Lindblad poi non ha pagato, soprattutto quando tutti i rivali in realtà sono rimasti su un singolo pit stop, la quale si è rivelata la tattica più efficace domenica. Ciò non ha permesso di riagganciarsi al gruppetto ma, dall’altra parte, ci ha pensato Lawson a estendere la serie di punti centrata dalla scuderia faentina.
Team OLA ITA SPA AZE BAH SIN USA Totale Racing Bulls 0 5 2 6 7 10 2 32 Alpine 2 8 6 0 0 0 1 17 Haas 0 0 0 6 0 3 0 9 Audi 4 0 1 0 0 6 0 11 Williams 0 0 0 1 0 0 0 1
Dalla ripresa del campionato dopo la pausa estiva, il team di Faenza ha raccolto 32 punti, di fatto quasi il doppio rispetto all'Alpine, principale inseguitrice nella lotta per il quinto posto tra i costruttori e ferma a 17 punti nello stesso periodo. Un bottino che è stato costruito proprio con la costanza di rendimento perché, eccezion fatta per Zandvoort, la VCARB03 è sempre andata a punti dopo la sosta.
Tra l’altro, c’è da sottolineare che dall’Olanda a Madrid, quindi in tre gare, Racing Bulls ha dovuto fare a meno di Lawson, momentaneamente passato in Red Bull per sostituire l’infortunato Isack Hadjar, così dovendo rinunciare a una delle due punte. Yuki Tsunoda è riuscito a portare a casa un punto, ma è chiaro che avere un pilota in forma e abituato a queste monoposto avrebbe potuto portare più punti.
La VCARB03 si è ormai consolidata come punto di riferimento del centro gruppo, ma soprattutto è una vettura con una vettura di funzionamento ampia, versatile ed è questo l’aspetto più incoraggiante. Con cinque appuntamenti ancora da disputare, il vantaggio sulla concorrenza non resta inattaccabile, ma i 32 punti di margine sull’Alpine, che nel frattempo ha perso anche il podio di Monaco, rappresentano un bottino importante.
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