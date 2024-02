F1 | Racing Bulls: la VCARB 01 ha fatto il fiming day a Misano

Il nuovo corso dell'ex Toro Rosso e AlphaTauri, ora chiamato Visa Cash App RB Formula One Team, è ufficialmente iniziato lunedì 12 febbraio, ossia 3 giorni fa, sul tracciato romagnolo Marco Simoncelli.

A Misano Adriatico ha fatto il suo esordio in pista la VCARB 01, ossia la monoposto che il team di Faenza ha presentato lo scorso 8 febbraio (il 9 in Italia per via del fuso orario) a Las Vegas.

La VCARB 01 è entrata in pista per la prima volta sotto un cielo nuvoloso, che solo in parte lasciava intravedere l'azzurro, Yuki Tsunoda ha indossato il casco preparato per la stagione 2024 e ha fatto fare i primi chilometri in pista.

Al muretto sia Laurent Mekies, nuovo team principal di Racing Bulls al posto di Franz Tost, e Daniel Ricciardo. L'australiano è poi sceso in pista più tardi, ma nello stesso giorno.

"Mi sono sentito benissimo in pista. La prima uscita con la VCARB 01 è filata via liscia, senza intoppi", ha dichiarato Tsunoda dopo i suoi 100 chilometri di filming day. "Ho già percepito un paio di miglioramenti rispetto all'anno scorso e un passo davvero notevole rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".

"Mi è piaciuta molto anche la nuova vettura con la nuova livrea, il nuovo team, quindi nel complesso è stata una giornata positiva, direi più facile da gestire. E sì, non ho avvertito nessun problema o caratteristica particolare, nessun movimento. Finora le mie sensazioni sono positive".

Racing Bulls ha effettuato il primo dei due filming day a sua disposizione in questa stagione, compiendo così i 200 chilometri previsti dal regolamento. Ricordiamo che da quest'anno i chilometri a disposizione per i team per ogni filming day sono raddoppiati, passando da 100 a 200.

La VCARB 01 è scesa in pista con gomme Pirelli demo, così come previsto dal regolamento. Il team ha potuto così realizzare, oltre ai filmati per gli sponsor e per il reparto media della squadra, anche le prime modifiche per sgrossare la monoposto, una delle più attese della stagione per via delle tante componenti che ha ricevuto in eredità dalla RB19.

La sinergia tra Racing Bulls e Red Bull Racing è sempre più forte, soprattutto da questa stagione. Per questo motivo ha già fatto storcere il naso a più di un team principal, forse anche per paura di trovarsi alle spalle di un team arrivato ottavo nel 2023 e ora molto più ambizioso.