F1 | Racing Bulls: la livrea 2024 è ispirata alla Toro Rosso

Fra meno di una settimana si aprirà il nuovo corso del team Visa Cash App RB, Racing Bulls con la presentazione della nuova monoposto, la prima del nuovo corso dopo il cambio nome avvenuto pochi giorni fa, che avverrà nel Nevada, per la precisione a Las Vegas, sede di uno dei Gran Premi del prossimo calendario di Formula 1.

Mentre il team faentino sta ancora decidendo quale sarà il nome finale della monoposto - si parla dell'utilizzo dell'acronimo VCARB che precede la sigla numerica, ma è, o forse è stata, solo una delle alternative - la curiosità è tutta riposta su forme e colori della macchina che sarà portata in pista nel filming day fissato il 12 febbraio al Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

A livello tecnico una delle cose che vedremo certamente sulla nuova monoposto realizzata dagli ingegneri diretti da Jody Egginton è legata alle sospensioni, che come il team ha annunciato già lo scorso novembre saranno quelle che hanno equipaggiato le RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez la scorsa stagione.

Con la sinergia aumentata tra le parti, ovvero Red Bull Racing e Visa Cash App RB, ci saranno diverse componenti della strepitosa RB19 disegnata da Adrian Newey che andranno a equipaggiare la monoposto faentina.

Per quanto riguarda la livrea, invece, le certezze erano rappresentate dagli sponsor - soprattutto VISA, ma anche Cash App - ma non a livello di colorazione. Stando a quanto appreso da Motorsport.com, la livrea della prima monoposto a difendere il nuovo nome della squadra ora diretta da Laurent Mekies somiglierà non poco a una veste già usata anni fa dal team austro-italiano.

Stiamo parlando della livrea delle ultime Toro Rosso. Per la precisione delle STR12 e STR13. Questo significa che la base della livrea 2024 della monoposto sarà blu, probabilmente un blu differente rispetto a quello utilizzato nel 2017 e nel 2018, ma avrà la maggior parte dello spazio sulla carena.

Riprendendo il concetto usato sulla Toro Rosso, anche sulla Racing Bulls ci sarà una striscia orizzontale. Questa non sarà rossa, bensì bianca. Atteso come al solito il logo del toro sul cofano motore e, soprattutto, il nome di Visa - che, lo ricordiamo, ha stretto un accordo globale con Red Bull trovando spazio sia sulle RB20 che sulle vetture nate a Faenza - che apparirà in diversi punti della carena.

Di fatto, considerando anche le livree proposte nei 4 anni di AlphaTauri, il blu e il bianco saranno una costante, con il primo colore che diverrà dominante dopo aver condiviso le carene con il bianco nel lustro scorso.