F1 | Racing Bulls: Iwasa sostituirà Ricciardo nelle FP1 a Suzuka

Sarà una formazione tutta nipponica quella che scenderà in pista per la Racing Bulls del corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone della prossima settimana. Infatti, accanto a Yuki Tsunoda non ci sarà Daniel Ricciardo, bensì Ayumu Iwasa, il quale salirà nell’abitacolo della sua VCARB01 nella FP1 della gara di casa prima di cedere nuovamente il volante all’australiano per il resto del weekend.

Come da qualche anno a questa parte, i team di Formula 1 devono schierare un giovane pilota in almeno due sessioni di prove libere durante la stagione. Racing Bulls ha assegnato la prima delle due sessioni obbligatorie al ventiduenne, il quale rientra nella rosa di giovani che comprende anche il pilota di Formula 2 Isack Hadjar. Liam Lawson, infatti, non rientra più in quella categoria, avendo già disputato almeno due Gran Premi di Formula 1 lo scorso anno.

"Sono molto felice di poter partecipare a una sessione ufficiale di F1 nel mio Paese e sono entusiasta di poter fare il primo passo verso la realizzazione del mio sogno: vincere gare e conquistare il titolo di campione del mondo in F1, la serie più prestigiosa del mondo", ha raccontato Iwasa parlando dell’occasione che gli è stata offerta di poter guidare una vettura della massima serie davanti al proprio pubblico.

Ayumu Iwasa, DAMS Foto di: Red Bull Content Pool

Iwasa ha fatto il suo debutto su una monoposto di F1 in occasione dei test per giovani piloti svoltisi lo scorso novembre ad Abu Dhabi, dove guidò per l’AlphaTauri, il nome con cui era conosciuta precedentemente la Racing Bulls. Il team principal Laurent Mekies ha detto che il giapponese riuscì a fare una buona impressione al team a Yas Marina e, da allora, è stato coinvolto nel lavoro di supporto al simulatore. La sessione di FP1 rappresenterà quindi anche una buona opportunità per svolgere un riscontro tra il lavoro nella realtà virtuale con quello reale in pista.

“Ha fatto un ottimo lavoro nel test di Abu Dhabi alla fine dell'anno scorso, quando ha guidato per noi per la prima volta. "Da allora ha svolto un lavoro prezioso nel nostro simulatore”, ha detto Mekies.

"Questa esperienza in pista sarà importante per la sua crescita come giovane pilota, oltre a fornire a lui e ai nostri ingegneri un utile riscontro in pista del lavoro che svolge per noi al simulatore".

Lo scorso anno, dopo un buon inizio di stagione, si era ipotizzata una possibile promozione di Iwasa in Formula 1, ma nel corso della stagione i risultati non si sono mantenuti costanti, spegnendo il suo sogno di salire nella massima serie. Quest'anno Iwasa gareggia nella serie nazionale giapponese Super Formula, dove ha ottenuto un nono posto al suo debutto a Suzuka. In precedenza Iwasa ha vinto il campionato francese Formula 4 nel 2020, prima di salire in Formula 3 e Formula 2.

Ayumu Iwasa, AlphaTauri AT04 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Peter Bayer ha dichiarato a Motorsport.com che dietro le quinte Racing Bulls, con il supporto di Red Bull, sta continuando a investire sui giovani piloti, tanto che ha intensificato il programma di test sulle vecchie vetture, che ora consente ai piloti di provare privatamente le monoposto 2022.

"Oscar Piastri è l'esempio migliore. Ha percorso non so quante centinaia o migliaia di chilometri [con Alpine], poi si è presentato in pista e ha capito la macchina. Ha capito la dinamica, ha capito dove agire sul volante e questo fa una grande differenza".

"Abbiamo un programma importante per Liam, Isack e potenzialmente Iwasa, e vogliamo assicurarci di farli correre il più possibile. È interessante che la vettura storica [che può essere testata] sia una monoposto del 2022, quindi è finalmente una vettura rilevante per gli attuali regolamenti".