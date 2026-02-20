Vai al contenuto principale

Analisi
Formula 1 Test Bahrain 2

F1 | Racing Bulls: creato un tunnel all'esterno della paratia dell'ala anteriore

La squadra di Faenza nei test in Bahrain ha introdotto un'ala anteriore con due novità interessanti: sopra al footplane c'è il secondo elemento che quasi si appoggia sul ricciolo, creando un tunnel per spingere il flusso verso l'esterno della ruota. Ai lati del muso si vuole riprodurre l'effetto del vortice Y250, noto qualche anno fa.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
L'ala anteriore della Racing Bulls

L'ala anteriore della Racing Bulls

Foto di: AG Photo

La Racing Bulls conclude l’ultima giornata di test con Arvid Lindblad, l’unico rookie di questa stagione: per il pilota anglo-svedese non poteva esserci un debutto più complicato con l’introduzione delle nuove regole per le monoposto agili. 

Racing Bulls VCARB03: a Barcellona erano apparse due alette sul muso

Racing Bulls VCARB03: a Barcellona erano apparse due alette sul muso

Foto di: Formula 1

La squadra di Faenza nelle due sessioni del Bahrain non ha riproposto la curiosità che aveva attizzato la l'interesse del paddock con l’introduzione di due piccoli flap sulla parte superiore del muso, ma nella terza giornata di test si è osservata un’altra soluzione interessante che questa volta riguarda l’ala anteriore.  

Il regolamento FIA all’esterno della paratia laterale consente di montare il vistoso footplane e un secondo profilo che negli intendimenti dei commissari tecnici doveva trovare posto nella parte più alta dell’endplate. 

Le squadre stanno studiando soluzioni per incrementare l’effetto outwash, vale a dire la voglia di spingere il flusso all’esterno della ruota anteriore, cercando di andare contro le aspettative del legislatore: sulla VCARB03, infatti, il secondo flap è stato volutamente abbassato per arrivare quasi a contatto con il ricciolo esterno che è diventato più grande. Con questa soluzione gli aerodinamici di Faenza danno la sensazione di aver cercato di creare una sorta di tunnel. 

Niente di casuale se si considera che poco più dietro, prima del bordo uscita c’è un piccolo deviatore di flusso che spinge l’aria verso l’esterno proprio per ottimizzare l’effetto out wash senza pagare un dazio in termini di resistenza all’avanzamento. 

Racing Bulls VCARB03: il flap superiore era montata a metà paratia laterale la scorsa settimana, ora è in basso

Racing Bulls VCARB03: il flap superiore era montata a metà paratia laterale la scorsa settimana, ora è in basso

Foto di: AG Photo

L’ala anteriore, inoltre, è stata rivista nella porzione centrale dei flap mobili: la scorsa settimana, infatti, i due elementi dell’aerodinamica attiva avevano un disegno in continuità, mentre nell’ultima realizzazione si è voluto creare un canale per parte, quasi a voler dare origine a un vortice che riprende un concetto dell’Y250 che aveva caratterizzato le F1 dell’era precedente alle monoposto a effetto suolo. 

Due concetti che meritano di essere sviluppati: vedremo se verranno confermati anche in Australia per il vero debutto stagionale... 

