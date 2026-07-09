F1 | Racing Bulls continua a macinare punti: come è diventata la miglior vettura a centro gruppo

Tra le storie del fine settimana in Gran Bretagna c’è anche quella della Racing Bulls, che sta diventando sempre più padrona della fascia centrale del gruppo. Dopo aver già firmato in Austria un record per il team, arrivando per la prima volta con entrambe le vetture a punti per tre gare consecutive, a Silverstone è arrivato un altro doppio piazzamento in top ten.

Un sesto e un settimo posto fondamentali, non solo perché confermano la competitività della VCARB03, ma anche perché hanno permesso di riavvicinarsi all’Alpine in classifica costruttori, ora distante appena un punto. Al di là degli episodi di Barcellona, dove la squadra di Faenza ha probabilmente raccolto meno di quanto avrebbe potuto, il cambio di passo portato dalle ultime novità è ormai evidente.

Sin dall’inizio era chiaro che questo sarebbe stato un campionato deciso soprattutto attraverso gli sviluppi portati nel corso della stagione, e così è effettivamente stato. Sebbene la VCARB03 sia una vettura nata bene, capace di andare a punti con almeno una macchina nelle prime tre gare dell’anno, più la stagione è avanzata, soprattutto dopo il pacchetto introdotto in Canada, più la Racing Bulls si è confermata protagonista.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L’elemento più importante è che la vettura di Faenza riesce a essere competitiva su piste molto diverse, segno soprattutto della sua versatilità. Che si tratti di curve veloci o lente, o di attaccare i cordoli in tracciati come il Canada, la VCARB03 si è sempre dimostrata consistente. Anche i due piloti sono pienamente consapevoli di avere tra le mani quella che, al momento, è la vettura migliore della fascia centrale del gruppo.

Il pacchetto del Canada ha reso la VCARB03 ancora più completa

“Penso che avessimo, ancora una volta, la macchina più veloce a centro gruppo” – aveva spiegato Arvid Lindblad dopo le qualifiche del sabato -. “A Montreal è arrivato un grande pacchetto. Era un intervento piuttosto profondo, ed è estremamente incoraggiante vedere che abbia funzionato su tutte le tipologie di circuito: le basse velocità di Monaco, le piste dove conta il comportamento sui cordoli, alte velocità. Quindi non posso che dire grazie al team, stanno facendo davvero un ottimo lavoro”.

Dopo il primo pacchetto evolutivo introdotto a Miami, già in lavorazione prima della sosta forzata dovuta alla cancellazione dei due appuntamenti di aprile in Medio Oriente, in Canada è arrivata la seconda parte degli aggiornamenti. In quell’occasione è stato introdotto anche un fondo rivisto, uno degli elementi più delicati su cui intervenire, accompagnato da ulteriori modifiche collegate al posteriore.

Dettaglio Racing Bulls VCARB03 Foto di: Getty Images

Con quel pacchetto di novità la Racing Bulls è riuscita a trovare carico aerodinamico in modo molto efficiente, ed è proprio questo uno dei grandi segreti delle monoposto attuali. Non è un mistero che la VCARB disponga di un'ottima Power Unit, capace di garantire un buon livello di potenza, ma aver aggiunto anche più carico in percorrenza, soprattutto per rispondere ad Audi su un fronte in cui la casa tedesca paga ancora un gap di motore, è la chiave che ha permesso alla squadra di essere competitiva ovunque.

Un po' come fu per Haas a inizio campionato, il pregio è stato sì avere carico, ma anche aver trovato una vettura molto ben bilanciata tra le varie tipologie di curve e questo permette di allargare le opportunità di setup, rendendola più efficace su piste differenti. Ad esempio, l'Alpine fatica ancora a trovare il bilanciamento nei curvoni veloci e questo spinge a dover scendere a dei compromessi.

"Il vero esame era Barcellona, per mettere davvero alla prova il bilanciamento alle alte velocità, perché non avevamo ancora avuto un riferimento da quando avevamo introdotto questo upgrade più consistente in Canada. E il riscontro è stato davvero molto positivo", ha raccontato Liam Lawson dopo Silverstone.

Anche Lindblad continua a ben figurare per solidità

Silverstone si è rivelato un weekend estremamente positivo non solo per Liam Lawson, ma anche per Lindblad, impegnato nel suo primo Gran Premio di casa. Prima dell’ingresso della Safety Car per il ritiro di Verstappen, il britannico occupava l’ottava posizione, a circa cinque secondi dal compagno di squadra. L’aspetto curioso è che ha perso la posizione proprio nel primo giro, in parte a causa di un problema di deployment, frutto delle particolarità dei regolamenti attuali.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Purtroppo, ho avuto di nuovo un problema con la deployment in curva 6, e così Liam mi ha passato. È un po’ frustrante, a dire la verità, perché penso che senza quell’inconveniente sarei riuscito a restargli davanti per tutta la gara. Sono un po’ deluso per questo, ma resta comunque una giornata molto positiva per il team”, ha spiegato Lindblad.

In effetti, nel primo giro l’inglese si è ritrovato nella scia sporca di Piastri, generando così molto sottosterzo, al punto da dover sollevare il piede dall’acceleratore per evitare di finire fuori pista. Questo ha innescato a sua volta una reazione nel deployment dell’energia, con Lindblad che è stato superato anche dal compagno di squadra.

“È semplicemente così quest’anno, e sinceramente è la prima volta che ci capita una cosa del genere. È solo un po’ frustrante, perché la squadra mi aveva detto che sarebbe stato tutto risolto. Mi avevano detto di non alzare il piede in curva 5, e che se l’avessi fatto avrei dovuto premere il boost”.

“E stavo per farla in pieno, ma ero completamente nella scia di Oscar, stavo per finire fuori pista, quindi ho fatto un piccolo lift e sono tornato sul gas, e a quel punto non avevo più potenza. Anche premendo il boost era troppo tardi. È semplicemente così”.