F1 | Racing Bulls: come ha individuato i problemi degli upgrade di Barcellona

Secondo il direttore tecnico Jody Egginton, la Racing Bulls ha fatto marcia indietro sul fondo di Barcellona dopo aver individuato in esso la causa principale per cui i suoi aggiornamenti per il Gran Premio di Spagna non hanno portato i risultati sperati.



Una serie di sviluppi volti a migliorare la VCARB 01 per consolidare il sesto posto nel campionato costruttori ha finito per danneggiare l'equilibrio della vettura, portando a un weekend di Barcellona che possiamo definire frustrante.



Egginton ha spiegato nel dettaglio il processo che il team ha seguito per determinare i principali fattori che hanno ridotto le potenzialità dell'aggiornamento. Inizialmente si ipotizzava che la causa fosse un'ala posteriore instabile, in quanto la RB ha riscontrato una perdita di prestazioni del fondo nella fase centrale della curva.



L'ex ingegnere della Force India e della Lotus ha dichiarato che, sebbene sia stato difficile valutare il pacchetto durante il triplo appuntamento europeo – in particolare per il fatto che in Austria c'è stata la Sprint Race – è soddisfatto dei risultati che il team ha portato alla luce.



"Abbiamo avuto un aggiornamento mirato a determinati vantaggi. Stiamo ancora cercando di ottenere tutti i miglioramenti di carico principali, ma ci siamo concentrati ancora un po' per ottenere più di stabilità in frenata, un po' più di rotazione nella vettura, tutte le cose normali", ha detto Egginton a Motorsport.com in un'intervista esclusiva.



"Come pacchetto, era chiaro che non eravamo stati in grado di estrarre tutto quello che c'era da estrarre e, anche se il carico previsto c'era effettivamente, avevamo disaccoppiato l'auto nel bilanciamento in curva e nelle velocità più di quanto volessimo".

Yuki Tsunoda esce di pista, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Non c'erano dubbi sul fatto che il carico fosse nel pacchetto ma, preferendo il carico al bilanciamento, non eravamo in grado di ottenere quelle prestazioni.



Abbiamo quindi deciso di tornare indietro con una delle due vetture in Austria: si trattava di un esperimento in due fasi, perché quest'anno la finestra del parco chiuso nelle gare Sprint si apre due volte. Abbiamo fatto due tentativi e abbiamo fatto il punto della situazione. Poi per Silverstone avevamo una configurazione aerodinamica di base ed essenzialmente siamo tornati indietro con gli aggiornamenti al fondo".



Parlando del fondo, Egginton ha dichiarato c'erano comunque degli aspetti che il team era intenzionato ad esplorare ulteriormente, anche se i primi sviluppi non hanno funzionato. Sebbene il team sia rimasto deluso dal mancato successo, ha aggiunto che il ritorno a specifiche più vecchie è una parte naturale del processo di aggiornamento per ogni squadra di F1.



"Il fondo è un pezzo unico con parti che ci piacciono e altre no. Non si può scegliere di dividerlo", ha detto.

"Si porta l'aggiornamento al primo evento, ci sono cose che si vogliono imparare, ma noi abbiamo approfondito subito la questione, trovato la risposta e siamo andati avanti. Quindi sono abbastanza soddisfatto del processo".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"Chiaramente non siamo contenti di non poter sfruttare a tutte la performance che abbiamo, il che però è molto meglio che non averne affatto. Ma sì, ora abbiamo raggiunto una configurazione. Abbiamo imparato molto dal fondo che non stiamo più usando, cose che applicheremo alla prossima configurazione perché alcuni aspetti ci piacciono.



"La maggior parte delle squadre ha fatto marcia indietro a un certo punto. Credere di poter ottenere tutto è ingenuo: se si sta cercando di sviluppare questo gioco in modo aggressivo, è così e basta. Sarei preoccupato se ogni singola parte venisse mantenuta! Mi chiederei: 'Siamo sicuri? Vogliamo rivederlo?'. Perché sperimentalmente la probabilità che ciò accada è bassa".