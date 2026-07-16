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F1 | Racing Bulls chiude la... bocca: sulla VCARB 03 di Lawson c'è un airbox più piccolo

La squadra faentina a Spa-Francorchamps ha portato per il pilota neozelandese una presa d'aria motore decisamente più contenuta che riduce la resistenza all'avanzamento e migliora l'efficienza dell'ala posteriore. Linblad riceverà la stessa soluzione la prossima settimana in Ungheria. Rivisto il packaging della power unit Red Bull-Ford DM01.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Foto di: AG Photo

La Racing Bulls vuole proseguire il suo momento favorevole anche a Spa-Francorchamps. La squadra di Faenza, infatti, è sesta nella classifica del mondiale Costruttori con 59 punti, ma è ormai solo a una lunghezza dall’Alpine che continua ad essere la “prima degli altri”. 

Lo staff tecnico di Tim Goss, rafforzato dall’arrivo di Dan Fallows (ex Aston Martin), ha l’ambizione di proseguire la striscia di risultati positivi anche in Belgio: dando uno sguardo nei box con le monoposto in allestimento non è sfuggita una macro novità che si è vista solo sulla VCARB 03 di Liam Lawson. 

Racing Bulls VCARB 03: ecco il nuovo airbox per Liam Lawson

Racing Bulls VCARB 03: ecco il nuovo airbox per Liam Lawson

Foto di: AG Photo

Il pilota neozelandese nelle prove libere di domani disporrà di un nuovo airbox decisamente più piccolo di quello con cui continuerà a girare Arvid Lindblad. Il team romagnolo è riuscito a completare solo un kit con il diverso impianto di raffreddamento, visto che il secondo sarà disponibile la prossima settimana nell’appuntamento del GP d’Ungheria. 

La Racing Bulls ha iniziato il campionato con la presa d’aria più vistosa del Circus che non è certo passata inosservata. Ai lati della presa triangolare definita dal roll hoop e che alimenta il compressore della power unit Red Bull Ford DM01, c’erano due vistose orecchie, con una massima estensione superiore e una forma a mezzaluna a scendere. 

Ecco l'airbox originale della Racing Bulls VCARB 03 che ancora viene affidata a Lindblad

Ecco l'airbox originale della Racing Bulls VCARB 03 che ancora viene affidata a Lindblad

Foto di: AG Photo

Lo staff tecnico romagnolo è riuscito a ridurre la portata d’aria nella zona superiore, rendendo la presa d’aria della VCARB 03 quasi quadrata, con un miglioramento sensibile dell’efficienza aerodinamica. 

L’airbox con una sezione decisamente più grande alle soluzioni della concorrenza aveva il difetto di coprire una maggiore porzione di ala posteriore che, ora può lavorare con più efficienza. Ovviamente la modifica non si limita solo alla portata d’aria dell’airscope, ma anche a una diversa sistemazione dei radiatori di servizio che erano stati montati per lo più sopra al 6 cilindri di Milton Keynes.  

Durante il weekend belga cercheremo di capire con altre immagini quali sono stati gli interventi necessari al packaging del motore che, secondo la FIA, dispone dell’unità endotermica migliore. 

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