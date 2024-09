F1 | Racing Bulls, c'è l'annuncio: Lawson al posto di Ricciardo

Al cambio in corsa in casa Racing Bulls mancava solo l'ufficialità, e questa è arrivata nella giornata di oggi. Il team faentino ha annunciato la sostituzione di Daniel Ricciardo con Liam Lawson.

Il neozelandese, classe 2002, sarà titolare in Racing Bulls accanto a Yuki Tsunoda a partire dal prossimo appuntamento, il Gran Premio degli Stati Uniti che si terrà al Circuit of the Americas di Austin, in Texas.

Una situazione paradossale, con Ricciardo che si vede privato del sedile proprio su una delle piste che considera tra le preferite e la seconda di casa. Ma l'ambiente Red Bull è conosciuto da sempre per le scelte drastiche e, anche in questo caso, non s'è smentito.

L'australiano paga non tanto i suoi risultati della stagione - sebbene abbia comunque chiuso la sua avventura con 10 punti in meno rispetto a Tsunoda - quanto diversi altri fattori. Primo tra tutti il non essere stato capace di dare la sensazione di essere tornato il Daniel Ricciardo del periodo Red Bull e quello successivo, in Renault.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, nel paddock Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo la brutta parentesi in McLaren, Ricciardo non ha dato più segnali di ripresa se non in quel famoso test dello scorso anno, a Silverstone, dove al volante di una Red Bull tornò a far brillare gli occhi a Christian Horner che decise di dargli la seconda chance, ma nel team B, la Racing Bulls, appunto.

C'è anche un'altra sliding door molto importante che ha avuto un peso non da poco nell'economia del suo appiedamento. Stiamo parlando di un appiedamento mancato, quello di Sergio Perez, che dopo il Gran Premio del Belgio sembrava destinato a lasciare Milton Keynes con Ricciardo pronto a subentrare. Non solo non se ne fece nulla, ma quella scelta ha portato poi i vertici di Red Bull a mettere in macchina Liam Lawson.

"Amo questo sport da sempre. È selvaggio e meraviglioso ed è stato un viaggio. Alle squadre e ai singoli che ne hanno fatto parte, grazie. Ai tifosi che amano questo sport, a volte più di me, grazie. Ci saranno sempre alti e bassi, ma è stato divertente e, a dire il vero, non lo cambierei mai. Alla prossima avventura", ha detto Ricciardo.

Laurent Mekies, team principal di Racing Bulls, ha salutato così Daniel Ricciardo: "Tutti in Racing Bulls vogliono ringraziare Daniel per il suo duro lavoro svolto nel corso degli ultimi 2 anni spesi con noi. Ha portato tanta esperienza e talnto al team, con un'attitunine fantastica, che ha aiutato tutti a sviluppare lo spirito combattivo del team".

"Daniel è stato un vero gentleman, sia fuori che dentro la pista e non ha mai fatto mancare quel suo sorriso. Ci mancherà, ma avrà sempre un posto speciale nella famiglia Red Bull"

Il pilota neozelandese torna così in macchina a un anno dall'ultima volta, quando venne chiamato dal team italo-austriaco per sostituire proprio Daniel Ricciardo, infortunato a Zandvoort. 12 mesi fa fu un cambio temporaneo, ma una sorta di prova generale per quello definitivo, che è diventato ufficiale da oggi.

Lawson, dunque, prenderà il posto di Ricciardo in Racing Bulls fino al termine della stagione, ma non è stato ufficializzato il suo impiego da titolare anche nella prossima stagione con il team faentino, sebbene il suo contratto preveda che debba esserlo nel 2025. Ora Ricciardo proverà a capire quale strada prendere per il suo futuro che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lontano dal Circus iridato.

"Vorrei anche avere l'opportunità di dare il benvenuto a Liam. Conosce già bene il team, ha corso per noi la passata stagione e ha fatto bene anche in circostanze difficili. Dunque sarà una transizione naturale".

"E' davvero bello vedere giovani talenti della famiglia Red Bull fare l'ultimo, grande passo. Non vediamo l'ora di abbassare le teste e concentrarci sul resto della stagione assieme", ha detto Mekies a proposito dell'arrivo di Lawson a Faenza da pilota titolare.