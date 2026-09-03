F1 | Racing Bulls: c'è l'ala reversibile, ma serve più carico del solito per trovare trazione

La Racing Bulls al quinto posto nel mondiale Costruttori ci crede. E, nonostante l’alternanza nei piloti (anche a Monza correrà Yuki Tsunoda per il team di Faenza con Liam Lawson ancora in prestito alla Red Bull per sostituire Isack Hadjar) anche a Monza c’è la volontà di tenere l’Alpine a distanza, visto che il vantaggio sulla squadra di Enstone è di soli tre punti.

Nella pit lane del tempio della velocità si è già potuto osservare l’ala reversibile che farà il suo debutto in questo GP dopo essere stata promossa in occasione del filming day che lo staff di Alan Permane ha svolto all’Enzo e Dino Ferrari con i due piloti titolari.

La nuova ala posteriore che a Faenza è semplicemente chiamata reversibile (è Macarena per la Ferrari e H-wing per la McLaren) servirà ad incrementare l’efficienza aerodinamica della VCARB 03 alla ricerca delle velocità massime in fondo ai lunghi rettilinei, ma anche a ridurre la resistenza all’avanzamento per ottimizzare la ricarica dell’energia elettrica su un tracciato che è fra i più difficili del calendario da questo punto di vista.

Ma chi pensa che il lavoro degli aerodinamici di stanza a Milton Keynes sia stato finalizzato solo alla ricerca della massima penetrazione aerodinamica, come è sempre stato a Monza, si sbaglia di grosso. Il GP d’Italia, infatti, proporrà quest’anno una sfida più complessa ed insolita: la parola chiave sarà trazione. Chi saprà trovare la giusta spinta verticale in percorrenza ed uscita dalle varianti potrà parcellizzare di più l’energia della batteria, per sfruttare di più l’elettrico sul dritto.

Racing Bulls VCARB03: ecco il Tea Tray alleggerito Foto di: AG Photo

Non deve sorprendere, quindi, se nel retrotreno della VCARB 03 vedremo una nuova versione dello scarico soffiato, con una nuova aletta che consentirà di migliorare l’efficienza della faccia inferiore dell’ala posteriore e l’estrazione del flusso dal diffusore. Quest’anno l’esercizio sfidante di Monza è permettersi un po’ più di carico rispetto al solito, ma senza che la maggiore downforce si trasformi in drag.

Nessuno in squadra vuole ammetterlo, ma la VCARB 03 prosegue il programma di alleggerimento della monoposto curata da Tim Goss: lo sviluppo verrà portato avanti fino alla fine della stagione e fra gli obiettivi della stagione ci sarà anche arrivare al limite del peso previsto dal regolamento.